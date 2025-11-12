Receptionist
2025-11-12
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Är du en driven och serviceinriktad person med erfarenhet av att ta ägarskap? Vi söker nu en engagerad receptionist med huvudansvar över receptionsarbetet till vår kund i centrala Stockholm. Du kommer att spela en nyckelroll i att vara företagets ansikte utåt och säkerställa en heltäckande, högkvalitativ service på huvudkontoret. Som ansvarig för receptionen tar du huvudansvaret för det dagliga receptionsarbetet och arbetar nära ytterligare en receptionistkollega. Tillsammans ansvarar ni för att välkomna gäster, förbereda konferensrum och se till att kontoret alltid är representativt och välskött. Målet är att förse huvudkontoret med en heltäckande service och säkerställa att receptionen alltid är redo att ge bästa möjliga service till både gäster och intern personal.
Uppdraget är på heltid med ett långtidskontrakt på max 2 år. Arbetstider 8-17. Start sker i första halvan av december och vi går igenom ansökningar löpande.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar:
Gäst- och besöksservice: Sedvanliga receptionsuppgifter såsom gästregistrering, besöksmottagande och förmedling av wifi-koder.
Konferensservice: Service till konferenser med lunch/fika, kopiering och dylik assistans. Ansvar för konferensrummens skick, inklusive påfyllning och beställning av block, pennor etc.
Kontorsdrift: Ansvar för ordning och reda i kök och pentryn, inklusive påfyllning av varor. Påfyllning och beställning av produkter till kontoret.
Logistik och Inköp: Postsortering och utdelning. Beställning och inköp av varor från diverse kontorsleverantörer. Beställning av bud/paket/blommor/frukt.
Ekonomisk Administration: Ansvar för sakgranskning och kontering av leverantörsfakturor, samt skapande av purchase orders.
Diverse Administration: Hantering av SL-kort. Ansvar för inköp och beställningar vid frukostmöten och tema-dagar (t.ex. semmeldagen, lucia). Passerkortshantering.
Internt Stöd: Vid behov, extra stöd och support till kontorets olika arbetsgrupper, t.ex. assistera ekonomi/HRKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Har flera års erfarenhet av att arbeta i team.
Har kunskap och erfarenhet av fakturahantering/ekonomisk assistans, inklusive sakgranskning, kontering och skapande av purchase orders.
Är en drivande person som är van att ta ägarskap och initiativ.
Är stresstålig och har en stabil personlighet med en stark känsla för service och förmåga att leverera det lilla extra.
Meriterande:
Är utbildad brandutrymningsledare och har utbildning inom hjärt- och lungräddning inklusive användning av hjärtstartare (meriterande, men kan lösas med utbildning vid anställning).
Erfarenhet av att ha arbetat i större företag/organisationer.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
