Teknisk kvalitetskontrollant till Norsk Analyse
Uniflex AB / Teknikjobb / Grums Visa alla teknikjobb i Grums
2026-06-04
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Vill du ha en roll där du kombinerar teknik, kvalitet och samarbete? På uppdrag av Norsk Analyse rekryterar Uniflex en kvalitetskontrollant som vill vara med och säkerställa kvaliteten i avancerade analyssystem som används av kunder över hela världen. Här får du kombinera tekniskt kunnande med struktur, noggrannhet och ett aktivt kvalitetsarbete.
Norsk Analyse är Nordens ledande tillverkare av analyssystem för olje- och gasindustrin, kraft- och energisektorn samt process- och marinindustrin. Företaget levererar avancerade analyslösningar som hjälper kunder att uppfylla miljökrav, optimera processer och minska utsläpp.
Sedan starten 1988 har företaget vuxit till en internationell verksamhet med över 135 medarbetare och verksamhet i flera länder. Norsk Analyse ingår idag i Addtech Group och befinner sig i en spännande tillväxtfas med ökad produktion och flera nya projekt.
Om tjänsten Som kvalitetskontrollant har du en viktig funktion i produktionen och ansvarar för att säkerställa att tillverkade produkter och komponenter uppfyller gällande krav och specifikationer. Rollen innebär ett nära samarbete med både produktion och projektingenjörer och tillsammans med en kollega i samma roll bidrar du till att utveckla och upprätthålla företagets höga kvalitetsstandard.
Din arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Kontrollera och verifiera att tillverkade detaljer uppfyller ritnings- och specifikationskrav
Dokumentera och följa upp avvikelser
Säkerställa att korrigeringar genomförs enligt gällande rutiner
Stödja produktionen i kvalitetsrelaterade frågor
Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsprocesser
Samarbeta med projektingenjörer, produktion och internationella kollegor
Placering: Grums
Start: Enligt överenskommelse
Vem är du? Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom exempelvis industriteknik, elektronik, automation eller annan relevant inriktning. Du kan också ha skaffat dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet inom teknisk verksamhet eller tillverkande industri.
Som person behöver du ha ett genuint tekniskt intresse och känner dig bekväm med att läsa och förstå tekniska ritningar. Du tycker om att arbeta metodiskt och har lätt för att hålla ordning även när flera projekt pågår parallellt. Eftersom en stor del av arbetet handlar om att kontrollera, dokumentera och följa upp olika moment ser vi gärna att du trivs med dokumentationsarbete och förstår vikten av att arbeta enligt fastställda rutiner och processer. För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen, vilket gör att du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitetsarbete, kvalitetssäkring eller arbete inom tillverkande industri, men vi välkomnar även dig som har rätt teknisk bakgrund och vill utvecklas inom området.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att höra från dig! Välkommen med din ansökan via Uniflex hemsida.
Om Uniflex Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845032-2035916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Stapelgatan 2 (visa karta
)
652 16 KARLSTAD Jobbnummer
9947692