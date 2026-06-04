Pubchef/ Restauranchef på The Bishops Arms på Odengatan i Stockholm
Bishop Scandinavia AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vi söker en chef till vår senaste Stockholmsetablering på Odengatan i Stockholm. vi söker dig som är utåtriktad och har erfarenhet av att driva restaurang.
Du som restaurangchef på The Bishops Arms skapar atmosfären och sätter din prägel på puben inom Bishops breda ramverk. Aktivering, sortiment, menyer är delar av konceptet som ger möjlighet till anpassning för att ge enheten de bästa förutsättningar för den lokala marknaden och skapa den naturliga lokala mötesplatsen som puben skall vara.
För att lyckas som chef inom The Bishops Arms krävs goda kunskaper inom Öl, mat, dryck i allmänhet och en stor passion för service och kvalitét.
Som restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften i puben, personalen samt enhetens nyckeltal. Du ska tycka att service är roligt och kunna engagera din personal för att utveckla vårt koncept och bidra till att stärka vårt varumärke på marknaden. Restaurangchefen har resultat- samt bemanningsansvar för enheten. Arbetet är i grunden driftbaserat då chefen är ansiktet utåt och står för kvalitén hos produkten.
Det förekommer en del administrativa arbetsuppgifter som T.ex schemaläggning i bemanningssystemet Caspeco, veckovis kostnadsuppföljning/nyckeltalskontroll, prognostisering, månatlig inventering, fakturahantering, menysättning tillsammans med köksmästare mm.
Ordning och reda, ligga steget före och hålla deadlines är viktigt och erfarenhet av administrativa uppgifterna är meriterande. Utöver detta kommer du arbeta med aktivering av enheten genom olika event, provningar och quizkvällar som du skapar lokalt samt Bishops centrala.
The Bishops Arms är en del av en kedja, vilket kräver att du även är en bra lagspelare.
Heltid, skiftarbete, dag, kväll och helg
Skicka in din ansökan redan idag då vi kommer att behandla ansökningar löpande.
Lön, enligt överenskommelse
The Bishops Arms är Sveriges ledande kedja av engelska pubar. Vi finns idag på 39 platser från Malmö i söder till Kiruna i norr och är en del av Elite Hotels of Sweden.
The Bishops Arms signum är att erbjuda marknadens bredaste sortiment av öl och Single Malt Whisky i en genuin engelsk miljö. Maten är inspirerad av de moderna engelska gastropubarna, där den gamla typiska "pubmaten" ersatts av en mer ambitiös bistroinspirerad meny.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851699-2035921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
(org.nr 556581-7540), https://bishopsarms.teamtailor.com
Odengatan 41 (visa karta
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113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
The Bishops Arms Jobbnummer
9947700