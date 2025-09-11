Receptionist
2025-09-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi på ISS söker en engagerad och positiv receptionist på heltid till kund i centrala Sundsvall. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Receptionist till ISS kund i Sundsvall.
Om rollen
I rollen som receptionist blir du kundens ansikte utåt och får därmed en mycket viktig roll i att skapa en positiv stämning och en bra upplevelse på arbetsplatsen. Med din starka känsla för service bidrar du till att göra vår kunds arbetsdag bekymmersfri och leverera service i världsklass! Se nedan exempel på uppgifter som vanligen förekommer:
• Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda kunden och kundens besökare
• Se till att alltid hålla det snyggt på kontoret, både externa och interna ytorna
• Komma med lösningar och förslag och alltid göra det "lilla extra"
• Enklare fastighetsskötsel/vaktmästeri
• Bud och posthantering
• Hantera passerkort och utlåningsprodukter
• Göra beställningar och ha kontakt med leverantörer
Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning om 6 månader. Placering är hos vår kund i centrala Sundsvall med start 1 november. Arbetstider är måndag-fredag kl. 08-17.00.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull, lösningsorienterad och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Du har god överblick, är lyhörd för kundens behov och kommer gärna med förbättringsförslag. Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbetar väl, både självständigt och i grupp. Du har erfarenhet av arbete inom service eller liknande tjänster. Du har goda organisatoriska egenskaper, är en skicklig administratör, flexibel och självgående med god förmåga att prioritera och fatta beslut. Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har goda IT-kunskaper, erfarenhet av kundnära roller samt vana vid att arbeta med förbättringsarbete eller utveckling av arbetsprocesser.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan! Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande. Innan anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Välkommen med din ansökan samt CV!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Naser Moradbakti naser.moradbakti@se.issworld.com
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
