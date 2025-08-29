Receptionist
Siggesta Gård AB / Receptionistjobb / Värmdö Visa alla receptionistjobb i Värmdö
2025-08-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siggesta Gård AB i Värmdö
Människor är det absolut viktigaste vi har på Siggesta Gård och idag är vi ett starkt team som har kul på jobbet varje dag. Vissa har jobbat här i 16 år, andra pratar bara engelska, en tredje är tennistokig och den fjärde har blommor som största intresse. Det som förenar oss är att vi vill jobba med människor och möten. Siggesta är så mycket mer än hotell, konferens och restaurang. Det är en unik destination där våra gäster ska kunna känna sig som hemma. Vi som jobbar här är engagerade i gården, våra kollegor och våra framtidsvisioner.
Siggesta Gård är en arbetsplats med fokus på hållbarhet. Förutom i råvaror, inköp och material genomsyrar även detta vår organisation. Här ska man trivas med sina arbetsuppgifter, kollegor och omgivning.
Nu söker vi förstärkning i receptionen fram till årskiftet med möjlighet till eventuell förlängning.Om tjänsten
Att arbeta i receptionen på Siggesta Gård betyder att du de mest centrala funktionerna både för gäster och våra medarbetare. Du är den som kommer att ha mest kontakt med våra gäster under deras vistelse på Siggesta Gård. Din viktigaste uppgift är att få gästerna på vårt hotell att trivas och känna sig hemma.
Som receptionist är du en viktig informationscentral och nav på gården. Du skall hålla dig uppdaterad på allt som händer på gården och vara påläst på vårt utbud.
Du tar emot och checkar in både privata och konferensgäster och sköter telefonväxeln, hanterar hotellets mailkorg. Du hanterar alla våra rumsbokningar och fakturering
Informera om hotellets service och aktiviteter, hjälpa gästerna med att boka bord, informerar om sevärdheter och övriga nöjesevenemang som pågår.
Arbetstiden är förlagt till alla dagar i veckan och anpassas efter verksamhetens behov.
Du jobbar och verkar tillsammans med vår konferensavdelning och ingår i samma team.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
-Möta gäster och säkerställa en trevlig och effektiv in- och utcheckning.
-Ta emot bokningar och hantera kanaler såsom Booking, Expedia, Visbook.
-Informera och ge råd om hotellets service, aktiviteter och lokala sevärdheter.
-Hantera receptionens e-post, telefonväxel och kommunikation med övriga avdelningar.
-Delta i morgonmöten och hålla dig uppdaterad om aktuella händelser på gården.
-Samarbeta med housekeeping och fastighetsskötsel för att säkerställa hög standard på rum och anläggning.
-Aktivt arbeta med merförsäljning Kvalifikationer
-Tidigare erfarenhet från hotell- eller receptionsarbete
-Genuint intresse för service - du ser gästens behov, är lösningsorienterad och bidrar till att skapa en välkomnande upplevelse.
-Strukturerad, initiativtagande och bra på att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.
-Att du tar stort ansvar samt är prestigelös och flexibel i ditt arbete
-God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.Personliga egenskaper
-Gästfokuserad och serviceinriktad med en positiv energi.
-Flexibel och trivs med varierande arbetstider - dag, kväll och helg.
-Delar Siggesta Gårds värderingar och bidrar med samarbete och ansvarstagande.Vad erbjuder vi?
-Delaktighet i ett passionerat arbetsgäng på en destination med stark hållbarhetsprofil.
-En roll med mycket fokus på gästen, service och att jobba med glädje
-Ett värderingsstyrt bolag
-Möjlighet att utvecklas tillsammans med oss
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
Att arbeta på Siggesta innebär att varje dag är unik och du behöver kunna se detta som en möjlighet och uppskatta att vara en del av helheten, inte bara din avdelning. Du trivs med en positiv arbetsmiljö och är dedikerad till att skapa en varm, familjär och minnesvärd känsla för våra gäster. Du delar våra värdeord: omtanke, passion, ansvar och tänka nytt. Har det här väckt ditt intresse? Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en i vårt team?
Välkommen med din ansökan, ansökning sker löpande.
Tjänsten: Tjänsten är ett vikariat om 50% fram till årskiftet ( december 2025 ) med möjlighet till eventuell förlängning. Arbetstiden är varierande, helger och högtider. Tillträde och lön enligt överenskommelse, vi följer kollektivavtalet.Vill du veta mer om tjänsten så kontakta Madelene Lethman, madelene.lethman@siggestagard.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9481649