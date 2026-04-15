Reception Hotell & konferens

Björholmen Hotell & Restaurang AB / Receptionistjobb / Tjörn
2026-04-15


Visa alla receptionistjobb i Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Orust eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Björholmen Hotell & Restaurang AB i Tjörn, Orust, Göteborg, Lysekil eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en unik havsnära miljö där service, kvalitet och gästupplevelse står i centrum? Nu söker vi en receptionist till vårt team på Björholmen Hotell & Restaurang.
Hos oss blir du en del av en levande verksamhet med hotell, restaurang, marina och spa - mitt i Bohusläns vackra skärgård.

Om tjänsten
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och den första kontakten för våra gäster. Du arbetar med in- och utcheckning, bokningar, gästservice samt administrativa uppgifter. Rollen är varierande och kräver att du trivs med ett högt tempo, särskilt under säsong.

Arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar via telefon, mejl och bokningssystem
Gästservice och merförsäljning
Samarbete med övriga avdelningar
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrke, gärna hotellreception
Är strukturerad, lösningsorienterad och har öga för detaljer
Är positiv, flexibel och trivs med att arbeta i team
Har god datorvana och gärna erfarenhet av bokningssystem
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats vid havet
Ett engagerat och sammansvetsat team
Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)

Omfattning: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: jobb@bjorholmensmarina.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Björholmen Hotell & Restaurang AB (org.nr 559164-0387), https://www.bjorholmensmarina.se/jobb
Björholmen 101 (visa karta)
471 91  KLÖVEDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Björholmens marina

Jobbnummer
9855345

Prenumerera på jobb från Björholmen Hotell & Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Björholmen Hotell & Restaurang AB: