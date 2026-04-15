Reception Hotell & konferens
2026-04-15
Vill du arbeta i en unik havsnära miljö där service, kvalitet och gästupplevelse står i centrum? Nu söker vi en receptionist till vårt team på Björholmen Hotell & Restaurang.
Hos oss blir du en del av en levande verksamhet med hotell, restaurang, marina och spa - mitt i Bohusläns vackra skärgård.

Om tjänsten
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och den första kontakten för våra gäster. Du arbetar med in- och utcheckning, bokningar, gästservice samt administrativa uppgifter. Rollen är varierande och kräver att du trivs med ett högt tempo, särskilt under säsong.Arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar via telefon, mejl och bokningssystem
Gästservice och merförsäljning
Samarbete med övriga avdelningar
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrke, gärna hotellreception
Är strukturerad, lösningsorienterad och har öga för detaljer
Är positiv, flexibel och trivs med att arbeta i team
Har god datorvana och gärna erfarenhet av bokningssystem
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats vid havet
Ett engagerat och sammansvetsat team
Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)
Omfattning: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: jobb@bjorholmensmarina.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björholmen Hotell & Restaurang AB
(org.nr 559164-0387), https://www.bjorholmensmarina.se/jobb
Björholmen 101 (visa karta
)
471 91 KLÖVEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björholmens marina Jobbnummer
9855345