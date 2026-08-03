Reaktorsäkerhetsingenjör inom strukturell integritet
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-08-03
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Vill du arbeta med reaktorsäkerhet för ny och befintlig kärnkraft och samtidigt bidra till ett samhällsviktigt uppdrag? Vi söker nu en kvalificerad och engagerad ingenjör som vill vara med och stärka säkerheten i Sveriges kärntekniska anläggningar. Bli vår nya kollega!
Vi söker en reaktorsäkerhetsingenjör till vår enhet Reaktoranalys och strukturintegritet. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Reaktoranalys och strukturintegritet som ansvarar för att inom sina ansvarsområden utveckla kunskap och ta fram underlag för myndighetens ställningstaganden vid utveckling av lagstiftning, policyer, strategier och andra styrmedel. Enheten ansvarar även för ett internationellt arbete inom sina ansvarsområden bl a genom utveckling av internationell normering. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Om rollen
Du arbetar inom ett tekniskt avancerat område där du ansvarar för att analysera och utreda frågeställningar kopplade till hållfasthet, kvalitetssäkring, kontroll och provning av mekaniska komponenter i både befintliga och framtida anläggningar. Rollen innebär ett brett och kvalificerat ansvar.
Du bidrar till att säkerställa att mekaniska anordningar uppfyller högt ställda säkerhetskrav och deltar aktivt i utredningar, kunskaps- och regelutveckling av säkerhetsfrågor inom området. Vidare initierar du och följer upp forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer, vilket ger dig ett stort kontaktnät och möjlighet att bidra till och följa utvecklingen inom området på en bred front. Dessutom ingår att samverka med andra organisationer i frågor om oberoende kontroll. Du ges möjligheten att utvecklas i en kunskapsintensiv miljö i samarbete med engagerade kollegor med djup kompetens inom olika sakområden och har goda möjligheter att påverka inriktningen på arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har:
en ingenjörsexamen inom t ex teknisk fysik eller maskinteknik alternativt annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av t ex mekaniska anordningar, hållfasthetsberäkningar, kvalitetssäkring, kontroll- och provning
erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete inom området
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis arbete i kärnteknisk verksamhet, från ett ackrediterat kontrollorgan inom kärnteknik, har disputerat eller har annan erfarenhet av forskning. Erfarenhet av att delta i internationellt arbete och/eller av att samordna eller leda arbete är också värdefullt.
Vi söker dig som har ett strategiskt och brett perspektiv samt förmåga att analysera komplexa frågeställningar och dra välgrundade slutsatser. Du är självgående, strukturerad och tar ansvar för att driva arbetet framåt inom ditt område.
Rollen kräver god samarbetsförmåga då du har både interna och externa kontaktytor. Du behöver även ha förmåga att dokumentera och kommunicera resultat på ett tydligt och professionellt sätt.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår värdegrund. Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrund. Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Karin Liljequist, 08-799 41 96. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Läs mer om rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle. Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
411 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
10018328