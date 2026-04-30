Rättschef till Kronofogdens rättsavdelning
2026-04-30
Ett jobb som räknas. Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag. Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är upprätthålla en god betalningsvilja i samhället och att motverka överskuldsättning och ekonomisk brottslighet. Våra huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs och över rekonstruktörer. Vi är ca 2500 medarbetare och chefer, fördelade på 32 kontor som är spridda över landet.
Vi söker dig som tycker att det är viktigt och roligt att leda genom andra chefer och att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Om jobbet
Som rättschef leder och utvecklar du den rättsliga styrningen inom Kronofogdens verksamhetsområden och säkerställer väl avvägda rättsliga ställningstaganden i en komplex och föränderlig verksamhet. Du arbetar proaktivt med att identifiera behov av rättsutveckling och ser till att önskad rättsutveckling så långt möjligt genomförs. Du säkerställer att rättsavdelningen stödjer alla delar av myndigheten och att avdelningen bidrar aktivt i myndighetens omfattande utvecklingsarbete. Du företräder och representerar myndigheten i olika externa rättsliga sammanhang.
Du ansvarar för att leda rättsavdelningen och har verksamhets- personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Avdelningen består av två enheter, verksamhetsjuridiska enheten och förvaltningsjuridiska enheten, där det även finns en sektion för informationshantering med ansvar för registratur och arkiv.Avdelningen har totalt ca 30 medarbetare som är relativt jämnt fördelade på de båda enheterna. Medarbetarna finns placerade på olika orter, främst i Sundbyberg och Göteborg. Förutom myndighetens verksjurister finns här även registratorer, arkivarier och myndighetens dataskyddsombud. Du säkerställer riktning, kvalitet, utveckling och enhetlighet i avdelningens arbete.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp, är direkt underställd generaldirektören och har därmed en helhetssyn på strategiska frågor som påverkar myndighetens verksamhet, uppdrag och mål. Du har ett stort intresse för myndighetens uppdrag och kärnverksamhet. Du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina chefer arbetar på olika platser. Din placeringsort är Sundbyberg.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I medarbetarnas arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Du utövar ett nära ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du har förmåga att leda i förändring och utvecklar löpande verksamheten. Du leder med stabilitet och empati. Din analytiska förmåga innebär att du kan hantera en hög grad av komplexitet i ditt arbete och att du har förmågan att förstå hur olika delar av verksamheten påverkar varandra. Du tänker strategiskt och agerar beslutsamt och med integritet och omdöme, även när vägvalen är oklara. Som avdelningschef visar du stor tillit till dina enhetschefers förmåga även om du ytterst är ansvarig för resultat och kvalitet.
Du kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang samt har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö. Att vara chef och ledare innebär både att du utmanar och att du själv kan utmanas kring tankesätt och arbetssätt.
Som chef på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår medarbetarpolicy.
Hovrättsassessor eller kammarrättsassessor
Samt erfarenhet:
från kvalificerat juridiskt arbete i allmän domstol
av kvalificerat arbete med utsökningsrätt
från relevant lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet
från kvalificerat juridiskt arbete i statlig förvaltningsmyndighet
av EU:s lagstiftningsprocess
av att leda kvalificerade medarbetare eller andra chefer
Du behöver också ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning. Du blir anställd som utredare och får ett chefsförordnande på fem år. Om du redan är anställd på Kronofogden, kvarstår du i din grundbefattning under förordnandetiden. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kronofogdemyndigheten
172 67 SUNDBYBERG
Kronofogden Kontakt
Bitr. rikskronofogde och tf. rättschef
Cecilia Hegethorn Mogensen 010-5792771
