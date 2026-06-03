Redovisningsansvarig till växande psykologkoncern
Svea kbt AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-03
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Vi söker en redovisningsansvarig som gillar när ekonomi, teknik och verksamhet möts.
Du är personen som inte bara ser till att siffrorna stämmer, utan också funderar på hur arbetet kan göras smartare, snabbare och bättre. Du tycker att det är roligt att bygga effektiva processer, automatisera återkommande moment och använda system på ett sätt som sparar tid för både dig själv och dina kollegor.
Hos oss spelar du en viktig roll i ekonomifunktionen. Du ansvarar för redovisningen och arbetar nära verksamheten varje dag. Samtidigt får du stort utrymme att utveckla våra arbetssätt, förbättra våra flöden och bidra till att vi fortsätter växa.
Om rollen
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och redovisning från ax till limpa
Kund- och leverantörsfakturor
Avstämningar och månadsbokslut
Kundreskontra och uppföljning av betalningar
Löneadministration och löneförberedande arbete
Effektivisering och automatisering av ekonomiprocesser i Fortnox
Utveckling av rutiner, arbetssätt och systemstöd
Intern support till medarbetare kring ekonomi, administration och systemfrågor
Analys av arbetsflöden och identifiering av förbättringsmöjligheter
Rollen passar dig som gillar att kombinera ekonomi med utveckling. Du uppskattar ordning och struktur, men tycker också att det är kul att förbättra processer, testa nya lösningar och använda teknik för att skapa smartare arbetssätt.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du har arbetat några år inom ekonomi och redovisning och känner dig trygg i det dagliga arbetet. Du kanske redan har ett stort ansvar idag eller är redo att ta nästa steg.
Vi tror att du:
Har mycket god vana av Fortnox och har arbetat med automatiseringar, integrationer eller effektiviseringar i detta system
Har god erfarenhet av hela kedjan inom redovisning och bokföring
Tycker om att förstå hur system, processer och ekonomi hänger ihop
Är prestigelös och serviceinriktad
Har erfarenhet av lönearbete eller en vilja att utvecklas inom området
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från tjänstesektor, gärna business-to-consumer
Har arbetat med fakturering mot privatpersoner
Har intresse för AI och digitalisering
Har erfarenhet av att handleda och stötta kollegor
Har intresse för vårdbranschen och hälsa
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges största psykologföretag. Våra psykologer, läkare och sjuksköterskor hjälper varje dag människor att må bättre genom terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning.
Bakom verksamheten finns ett team som arbetar med ekonomi, administration, teknik, utveckling och service. Vi växer snabbt och fortsätter expandera till nya orter och nya verksamhetsområden. Därför söker vi människor som tycker att förändring är spännande och som vill vara med och bygga framtidens vårdverksamhet.
Hos oss får du arbeta tillsammans med drivna, nyfikna och engagerade kollegor som gillar att lösa problem, utveckla processer och hjälpa varandra framåt.
Hur ser en helt vanlig tisdag ut som redovisningsansvarig hos oss?
08.00
Du startar dagen i Fortnox och går igenom gårdagens flöden. Några betalningar ska stämmas av, ett antal fakturor behöver bokföras och du följer upp ett automatiserat arbetsflöde som ni nyligen implementerat. Du ser att ett steg kan förbättras ytterligare och noterar det till senare.
09.00
Du arbetar med den löpande redovisningen. Samtidigt får du frågor från verksamheten om hur ett nytt arbetssätt ska hanteras ekonomiskt. Du hjälper till att hitta en lösning som både fungerar praktiskt och blir rätt redovisningsmässigt.
10.30
Du sitter i intern support och hjälper psykologer, chefer och andra kollegor med frågor kring fakturor, ersättningar, system och administrativa rutiner. Du gillar kombinationen av ekonomi och service och ser till att människor får snabba och tydliga svar.
12.00
Lunch omgiven av drivna och varma kollegor! Samtal om allt från mellan himmel och jord med människor som arbetar i en bransch där människor och psykiskt välmående är centralt.
13.00
Efter lunch arbetar du med löneunderlag och kvalitetssäkring inför kommande lönekörning. Du går igenom detaljer, följer upp avvikelser och ser till att allt är korrekt innan nästa steg i processen.
14.30
Möte med ekonomi- och verksamhetsteamet. Ni diskuterar förbättringar i era processer, nya automatiseringar i Fortnox och hur ni kan skapa ännu bättre flöden när verksamheten fortsätter växa till nya orter.
16.00
Du arbetar med kundreskontra och följer upp obetalda fakturor. Samtidigt testar du en ny lösning som kan minska manuellt arbete och göra uppföljningen mer effektiv framöver.
17.00
Du loggar ut med känslan av att både ha fått saker gjorda och gjort systemen lite bättre än de var när dagen började. Några siffror stämde av sig själva tack vare automatiseringen du byggde förra månaden, och det tycker du är oerhört tillfredställande!
Vad får du hos oss?
En möjlighet att arbeta nära verksamheten och se effekten av ditt arbete varje dag
Få utrymme att utveckla processer och system
Vara med och forma hur ekonomifunktionen utvecklas framåt
Arbeta tillsammans med ambitiösa och engagerade kollegor
Få ansvar och förtroende tidigt
Lära dig nya saker och utvecklas kontinuerligt
Hos oss händer det mycket. Vi växer snabbt, utvecklar nya tjänster och förbättrar ständigt våra arbetssätt. Vi är i en händelserik fas och har en spännande resa framför!
Redo för nästa steg?
Om du vill kombinera redovisning, automatisering och verksamhetsnära arbete i en organisation med stora ambitioner vill vi gärna höra från dig.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea kbt AB
(org.nr 559128-9474) Jobbnummer
9946539