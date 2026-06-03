Interim inköpschef till Statens fastighetsverk
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2026-06-03
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Om tjänsten.
Vi söker en senior ledare för ett uppdrag som Interimchef för inköpsenheten på Statens fastighetsverk. Ditt huvudsakliga uppdrag är att upprätthålla och säkerställa kontinuitet i verksamheten under tiden som rekrytering av ordinarie chef pågår. Som Interimchef innebär ditt ansvarsområde att ge ett operativt ledarskap för inköpsenheten, verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar samt personalansvar för cirka 20 medarbetare. Fokus i uppdraget ligger på att upprätthålla en effektiv, stabil och välfungerande verksamhet inklusive god arbetsmiljö.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget som Interimchef är ett konsultuppdrag på heltid med start 10 augusti 2026 och beräknas pågå till och med årsskiftet 2026.
Förutsättning för uppdragets genomförande är att arbetet utförs på plats i myndighetens lokaler på Sankt Paulsgatan 6, under uppdragstiden.
Krav för tjänsten:
• Akademisk examen eller motsvarande.
• Minst sju (7) års erfarenhet som chef
• Chefserfarenhet inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att leda och stötta en grupp om minst 15 personer.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Kunskap och god kännedom om LOU
• Chefserfarenhet från statlig verksamhet
• Erfarenhet av offentlig upphandling
• Förmåga att leda och tillämpa tillitsbaserat ledarskap.
Om dig
Vi söker dig med relevant utbildning och arbetslivserfarenhet för rollen som inköpschef. Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga för att skapa goda relationer. För att lyckas väl i rollen behöver du vara flexibel och snabblärd för att sätta dig in i verksamheten och dess arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester i denna process. Urval sker löpande, sista ansökningsdag 2026-06-12
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco ́s växel 010-173 73 00 eller anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9946546