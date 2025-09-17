Ramlösa friskola söker engagerad elevassistent
Ramlösa Friskola AB / Barnskötarjobb / Helsingborg
2025-09-17
Ramlösa friskola är en mindre skola som är belägen i ett naturskönt område med goda möjligheter till aktiviteter i omgivningarna. Skolans 160 elever är fördelade i åk F-6. Fritidshemmet på skolan är uppdelat i två olika enheter, en för de yngre eleverna och en för de lite äldre. Vår vision är att med barnen i centrum bedriva en pedagogisk verksamhet där alla elever har möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med övriga pedagoger, elever och vårdnadshavare på skolan. Samarbetet är särskilt viktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas hela skoldag.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vi vill att du som elevassistent bidrar till att främja elevers utveckling tillsammans med övriga pedagoger i klassen och på fritidshemmet. I ditt uppdrag ingår att vara stöd till en elev med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Du förväntas ge individuellt stöd till en eller flera elever under skoldagen och bidra till en inkluderande miljö för eleven. Som elevassistent arbetar du för att eleven ska uppnå så goda kunskapsresultat som möjligt utifrån elevens förutsättningar och behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga pedagoger, speciallärare och specialpedagog, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska som minst ha avslutad gymnasieutbildning. Vi vill också att du har ett brinnande intresse för elever i behov av särskilt stöd samt erfarenhet av arbete med detta. Det är ett krav att du har insikt och kunskap kring skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Det är en extra merit om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i skolans värld med elever som har behov av särskilt stöd.
Tjänstens sysselsättningsgrad är: 80-100%
Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas fortlöpande under ansökningstiden och hittar vi rätt person innan ansökningsdatum går ut så avbryts rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Ansökan sker genom angiven e-postadress
E-post: lisa@ramlosafriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramlösa Friskola AB
(org.nr 556462-9722)
Magnoliagatan 5 (visa karta
)
256 68 HELSINGBORG Arbetsplats
Ramlösa Friskola Och Fritidshem Jobbnummer
9513646