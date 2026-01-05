Ramenkock sökes till nyöppnad restaurang
Sumplings AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-01-05
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sumplings AB i Haninge
Vi söker en passionerad ramen-kock till vår snart nyöppnade restaurang!
Är du en noggrann och driven kock som älskar japansk mat och vill vara med från start i något nytt? Har du känsla för smak, tempo och kvalitet - och vill sätta din prägel på en modern ramen-upplevelse? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vi öppnar snart en modern ramenrestaurang med fokus på riktiga smaker, hantverk och hög kvalitet. Hos oss står upplevelsen i centrum - från buljong och nudlar till toppings och service. Vi bygger ett köksteam med ambitioner, där du får vara med och utveckla både arbetsrutiner och menyn.Om tjänsten
Vi söker nu en kock med erfarenhet av ramen eller japanskt kök, som kan stärka vårt köksteam inför öppning och vidare. Du kommer arbeta med allt från förberedelser och mise en place till service, med extra fokus på ramenkomponenter som buljong, tare, oljor och toppings.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Tillagning av ramen och övriga japanska rätter enligt recept och kvalitet
Förberedelser: buljongkok, tare, oljor, kött/toppings, grönsaker m.m.
Mise en place och effektiv hantering under service
Råvaruhantering, kvalitetssäkring och svinnkontroll
Upprätthålla ordning, hygien och rutiner enligt egenkontroll
Bidra med idéer och förbättringar till meny och arbetssätt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock (gärna japanskt kök/ramen, men inte ett krav om du är rätt person)
Är snabb, strukturerad och noggrann
Trivs i högt tempo och tar ansvar för din station
Har bra samarbetsförmåga och en positiv inställning
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En trygg anställning i en restaurang som öppnar med höga ambitioner
Möjlighet att vara med från start och påverka upplägg och meny
Bra teamkänsla och ordning i köket
Lön enligt överenskommelse
Heltid (deltid kan diskuteras för rätt person)
Arbetsplats: (Brandbergen)
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka kort presentation + CV till (info@sumplings.se
). Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@sumplings.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sumplings AB
(org.nr 559372-2118)
Orions Bälte 25 (visa karta
)
136 76 BRANDBERGEN Arbetsplats
Sumplings Jobbnummer
9668685