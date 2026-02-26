Ramenkock

Roppongoteborg AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-26


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Roppongoteborg AB i Göteborg

Vi söker ramenkock - Roppongi, centrala Göteborg
Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en ramenkock till vårt moderna japansk/asiatiska kök. Du bör ha erfarenhet av ramen och tycka om att arbeta med japansk mat.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö

Plats: Roppongi, centrala Göteborg

Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare restauranger, språk och ålder - till:
sebastian@roppongi.se

Ramen Chef Wanted - Roppongi, Central Gothenburg

Roppongi Izakaya is looking for a ramen chef to join our modern Japanese/Asian restaurant in central Gothenburg. You should have experience with ramen and enjoy cooking Japanese food.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment

Location: Roppongi, Gothenburg City

Send a short message about yourself - experience, restaurants you've worked at, languages you speak, and age - to:
sebastian@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roppongoteborg AB (org.nr 559494-4729)
Kungstorget 2 (visa karta)
411 35  GÖTEBORG

Arbetsplats
Roppongi Izakaya

Jobbnummer
9764357

Prenumerera på jobb från Roppongoteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Roppongoteborg AB: