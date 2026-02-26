Ramenkock
Roppongoteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roppongoteborg AB i Göteborg
Vi söker ramenkock - Roppongi, centrala Göteborg
Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en ramenkock till vårt moderna japansk/asiatiska kök. Du bör ha erfarenhet av ramen och tycka om att arbeta med japansk mat.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö
Plats: Roppongi, centrala Göteborg
Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare restauranger, språk och ålder - till:sebastian@roppongi.se
Ramen Chef Wanted - Roppongi, Central Gothenburg
Roppongi Izakaya is looking for a ramen chef to join our modern Japanese/Asian restaurant in central Gothenburg. You should have experience with ramen and enjoy cooking Japanese food.
We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment
Location: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - experience, restaurants you've worked at, languages you speak, and age - to:sebastian@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roppongoteborg AB
(org.nr 559494-4729)
Kungstorget 2 (visa karta
)
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
Roppongi Izakaya Jobbnummer
9764357