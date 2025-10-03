Rådgivare lantbruk, Norrköping/Linköping
Ludvig & Co AB
2025-10-03
Ludvig & Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa! Om rollen I nära samarbete med våra lantbrukskunder kommer du att arbeta med proaktiv rådgivning för att utveckla deras verksamheter. Du kommer företagare inom jord och skog med löpande konsultation och bland annat:
Deklaration, bokslut, bokföring
Upprätta kapitalvinstberäkningar, företagsekonomiska analyser och kalkyler
Du, liksom övriga medarbetare, kommer också att ha en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt kontor med framtidens digitala tjänster.
Vi erbjuder Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis: Flextid & möjlighet till distansarbete. Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret. Friskvårdsbidrag 5000 kr. Utfyllnad av föräldralön. Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
För att lyckas behöver du
Utbildning som lantmästare, agronom eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Stort yrkesmässigt engagemang.
Tidigare erfarenhet av rådgivning inom lantbrukssegmentet är meriterande.
Om du är en person med god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och kan du passa i vårt team.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
