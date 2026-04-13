Quality & SHE Technician
2026-04-13
Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö? Trivs du i en tillverkande miljö där struktur, förbättringsarbete och ansvar står i centrum? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som QSHE Technician har du en central och operativ roll i vårt QSHE-arbete. Du arbetar tvärfunktionellt och stöttar organisationen i att säkerställa hög kvalitet på produkter, en trygg arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Rollen är både hands-on och utvecklingsorienterad, med stort utrymme för egna initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa hög produktkvalitet genom att utreda, följa upp och analysera avvikelser
Planera och genomföra interna granskningar av verksamhetens arbetssätt och processer
Utveckla, förvalta och kontinuerligt förbättra organisationens ledningssystem
Driva och följa upp förbättringsarbete inom arbetsmiljö och miljöområdet
Säkerställa ordning, struktur och effektiva arbetssätt i produktion och verksamhet
Medverka i utredningar av tillbud samt arbeta med förebyggande och korrigerande åtgärder
Stödja uppföljning, rapportering och analys av nyckeltal inom kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Initiera och driva ständiga förbättringar i verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, engagerad och trygg i din roll - med förmåga att både analysera och agera.
Vi ser att du har:
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
God erfarenhet från tillverkande industri
Ett starkt driv, god samarbetsförmåga och ett utpräglat ordningssinne
Hög ansvarskänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
En viktig och synlig roll i verksamheten
Möjlighet att påverka och utveckla QSHE-arbetet på riktigt
Ett engagerat team och en organisation som värdesätter kvalitet och säkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everaxis AB
