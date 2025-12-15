Quality Manager till ScandiNova
2025-12-15
Vi söker nu en drivande Quality Manager till ScandiNova som vill vidareutveckla kvalitetsarbetet i en växande och teknikintensiv organisation. Du får en nyckelroll där du driver kvalitetsarbetet framåt i hela organisationen. Du leder ett engagerat team, rapporterar direkt till VD och får stort mandat att påverka hur man arbetar med kvalitet och förbättringar.
Rollen passar dig som trivs i en miljö där kvalitet är en viktig fråga och där strukturer, uppföljning och förbättringsarbete är avgörande för framgång.
Placeringsort är Uppsala.
Om rollen
Som Quality Manager ansvarar du för att säkerställa att kvalitetsarbetet fungerar i praktiken och att förbättringar genomförs. Du driver kvalitetsfrågor genom hela organisationen, följer upp åtgärder och arbetar proaktivt för att skapa stabila och effektiva arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:Leda och utveckla kvalitetsfunktionen samt ansvara för processystemet, avvikelsehantering, rotorsaksanalyser, uppföljning av åtgärder
Analysera kvalitetsdata och KPI:er och driva relevanta förbättringsåtgärder
Stötta verksamheten vid kvalitetsrelaterade frågeställningar och säkerställa snabb och tydlig hantering vid uppkomna problem
Utveckla och förvalta kvalitetsledningssystemet (ISO 9001 & 14 001)
Planera och genomföra interna revisioner samt följa upp att korrigerande åtgärder implementeras
Utbilda och stödja organisationen i rutiner, standarder och avvikelsehantering
Driva förbättringsprojekt och förändringsinitiativ på ett strukturerat och hållbart sätt
Bidra till att skapa en kultur där kvalitet är integrerat i organisationens dagliga arbete
Vi söker dig som kombinerar struktur och analytisk förmåga med handlingskraft och tydlig kommunikation. Du är van att driva kvalitetsarbete både strategiskt och operativt, och du trivs i en roll där du samarbetar med många delar av organisationen. För att lyckas behöver du ha förmågan att skapa förtroende, göra komplexa frågor begripliga och samtidigt våga stå upp för kvalitetskraven när det behövs. Du trivs i en roll med breda kontaktytor och har lätt för att vinna förtroende genom tydlig kommunikation och uppföljning.
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och har förmåga att driva kvalitetsarbete både strategiskt och operativt.
Du har:
God analytisk förmåga och erfarenhet av att omvandla data till konkreta åtgärder
Förmåga att kommunicera tydligt och gör komplexa saker begripliga
Driv, initiativförmåga och en naturlig vilja att förbättra processer
God samarbetsförmåga och en trygghet i att leda genom tydlighet och struktur
Integritet och mod att stå upp för kvalitetskraven även i utmanande situationer
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri, teknik eller liknande område
Erfarenhet av avvikelsehantering, rotorsaksanalys och förbättringsarbete
God förståelse för kvalitetsledningssystem, gärna ISO 9001 och ISO 14001
Erfarenhet av förändringsledning och att driva processer i mål
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Ledarerfarenhet är ett krav
Meriterande: erfarenhet av validering och verifiering
Vad ScandiNova erbjuder
ScandiNova erbjuder en strategiskt viktig roll där du får stor möjlighet att påverka och forma kvalitetsarbetet. Du blir en del av en innovativ och teknikdriven organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningsgruppen. Kulturen präglas av professionalism, prestigelöshet och ett starkt engagemang, där man hjälper varandra och där dina insatser får direkt genomslag i verksamheten.
Om ScandiNova
Hos ScandiNova blir du en del av ett innovativt teknikföretag som utvecklar världsledande lösningar för framtidens utmaningar. Vi erbjuder en inkluderande och hållbar arbetsplats där alla känner sig välkomna och kan växa. Här arbetar vi i en dynamisk miljö där du får påverka, utvecklas och bidra från dag ett. Med ett ledarskap som bygger på tillit och teknisk expertis skapar vi en kultur där idéer får utrymme och innovation driver oss framåt.
Nästa steg
Tillsättningen av denna roll sker i samarbete med Signpost. Här välkomnas ledare med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenhet som bidrar med nya idéer, insikter och perspektiv. Tycker du att uppdraget låter intressant och är redo för nästa steg i karriären? Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 8 januari. Observera att urval kan komma att ske innan detta datum. Ansök därför så snart som möjligt.
Vänligen notera att alla slutkandidater kommer genomgå samma moment i rekryteringsprocessen. Det inkluderar kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll. Det gör att vi rättvist och sakligt kan jämföra respektive chefs kompetens i förhållande till kravprofilen.
Vill du veta mer innan du söker är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Anna-Sofia Renman på 0708-178 399, anna-sofia.renman@signpost.se
eller Anna Rydbacken på 0709-815 873, anna.rydbacken@signpost.se
eller. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Är du den Quality Manager som kommer att driva ScandiNovas kvalitetsarbete vidare?
Vi ser fram emot din ansökan!
