Quality Manager for maintenance projects on nuclear units
2026-01-23
En ögonblicksbild av din dag
Gå med i Siemens Energy som Quality Manager & Documentation Expert och ta dig an en dynamisk roll där du delar din tid - cirka 50 % på kontor eller hemmakontor, och upp till 50 % ute på plats, inklusive vissa helger under större revisionsmilstenar. Du kommer att hantera specifika kvalitetsprocesser och skapa, uppdatera och färdigställa viktiga protokoll och instruktioner för ett brett spektrum av aktiviteter, och säkerställa att varje steg är tydligt dokumenterat för smidig och transparent verksamhet.
Föreställ dig att du övervakar att utförda arbetsmoment följer kvalitetsnormer och krav, samt sammanställer omfattande dokumentation i både pappers- och elektroniskt format, redo att skickas vidare till vår beställare. Din noggrannhet och ditt engagemang för korrekthet driver operativ excellens och stödjer vårt uppdrag att leverera kvalitet och pålitlighet. Du är flexibel och motiverad att tillbringa tid direkt ute i verksamheten och delta nära det praktiska, tekniska arbetet som gör verklig skillnad.
Hur Du kommer att påverka
• Hantera kvalitetsprocesser och krav i projekt enligt kund- och kärnkraftsindustrins standarder
• Säkerställa efterlevnad av normer och rutiner, samt transparens och spårbarhet i arbetsmoment utförda av team och underleverantörer under revisioner hos kund
• Identifiera, klargöra och hantera avvikelser och tekniska fynd i linje med processer definierade tillsammans med projektledare och kund
• Förbereda detaljerade protokoll och instruktioner för en bred uppsättning aktiviteter
• Uppdatera dokumentation omedelbart efter att arbetet är slutfört
• Sammanställa slutlig dokumentation i både pappers- och elektroniskt format
• Skicka in färdig dokumentation direkt till beställaren
• Säkerställa att varje dokument är korrekt, komplett och redo för granskning
Vad Du medför
• Erfarenhet av specifika kvalitetsprocesser och krav från kärnkraftsindustrin
• Erfarenhet av större underhållsprojekt och tillhörande teknisk dokumentation
• Teknisk kunskap om roterande utrustning och kraftverksteknik
• Starka organisatoriska färdigheter och stor noggrannhet
• Förmåga att sammanställa och hantera både pappers- och elektroniska dokument
• Engagemang att hålla deadlines och leverera arbete av hög kvalitet
• Rörlighet och motivation att tillbringa upp till 50 % av tiden på kundplats, inklusive vissa helger under större revisioner
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Om teamet
Du blir en del av en dedikerad grupp som fokuserar på underhåll och livstidsförlängning av kraftgenereringsutrustning från svenska kärnkraftverk. Teamet arbetar nära tillsammans för att stödja driftaktiviteter och säkerställa att alla protokoll och instruktioner är tydliga, uppdaterade och lättillgängliga. Du arbetar tätt med projektledare, tekniska experter och fältteam för att säkerställa efterlevnad och excellens under kritiska revisioner. Ditt bidrag hjälper till att effektivisera arbetsflöden och skapa en kultur av precision, pålitlighet och ständig förbättring.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Vårt engagemang för mångfald

Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
id nr 287895 senast 2026-02-26
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Erik Wiklund på eric.wiklund@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen
