Quality Inspector / Engineer | Siemens Energy | Finspång
Experis AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-09-26
Är du en erfaren kvalitetsingenjör eller inspektör inom elutrustning och redo för nästa utmaning? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Quality Inspector / Engineer till Siemens Energy i Finspång. Här får du en spännande roll i ett globalt team där du blir en viktig del i att säkerställa kvaliteten i komplexa projekt. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Finspång
Start: 3 november
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Övrig info: Resor i Sverige och Europa förekommer, ca 60 % av arbetstiden.
Om rollen
I denna roll kommer du att planera och genomföra inspektioner både hos Siemens Energy och hos leverantörer. Du följer upp resultat, bidrar aktivt till att lösa öppna frågor och deltar i projektmöten. Arbetet innebär ett nära samarbete med ingenjörsteamet och kan även innebära att ta rollen som Project Supplier Quality Manager (PSQM).
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
* Planera och utföra inspektioner hos Siemens Energy och leverantörer
* Följa upp resultat och driva lösningar på identifierade avvikelser
* Delta i projektmöten och samordna inspektionsaktiviteter
* Stötta och samarbeta med ingenjörsteamet
* Vid behov agera som Project Supplier Quality Manager
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs i en internationell miljö. Du är flexibel, gillar att resa och är bekväm i en roll som kräver både teknisk kompetens och god kommunikationsförmåga.
Vi ser gärna att du har:
* En examen inom elektroteknik eller längre erfarenhet från inspektionsarbete
* Goda kunskaper i engelska, svenska är meriterande
* Förmåga att arbeta strukturerat och administrativt, inklusive goda MS Office-kunskaper
* Kunskaper om PED, ASME och/eller strukturell design
Meriterande är även:
* Ytterligare språkkunskaper utöver engelska och svenska
* Utbildning eller certifikat inom PED, ASME, AWS eller liknande
* Grundläggande förståelse för maskinteknik
* Erfarenhet av SAP eller PLM2020
Om Jefferson Wells
