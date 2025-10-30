Quality Engineer Production
Prowork Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-10-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Jönköping
, Tidaholm
, Falköping
, Haninge
, Skövde
eller i hela Sverige
Till vår kund Husqvarna letar vi nu efter en Quality Engineer Production.
Om uppdraget:
I den här rollen kommer du få en övergripande förståelse för produktionsflödet och att alla olika situationer kräver sin speciella anpassning. Med en hög produktionstakt och tillverkning av miljarder komponenter, står vi inför utmaningar inom produktionsteknik och produktionskvalitet som ständigt utvecklar oss. En till synes liten defekt, kan i sammanhanget få stora konsekvenser, och den lilla defekten kan kräva en typ av åtgärd medan konsekvenserna kräver en annan. Genom statistiska analyser och djup teknisk förståelse för produkterna och produktionen utmanas vi dagligen att lösa komplexa problem och tillsammans gnugga geniknölarna och komma på nya lösningar. Du är personen som har ansvaret att supportera produktionsavsnitten inom kvalitetsområdet i de olika former som kvalitetsärenden kan ta.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Driva och implementera kvalitetsförbättrande åtgärder inom arbetssätt, mätteknik, utvärderingstekniker, förbättringsmetodik
Genomföra avancerade utredningar inom arbetssätt, mätteknik, avvikelser
Analysera, upprätta och förbättra mättekniker
Genomföra, förmedla och förbättra statistiska analyser och kvalitetsförbättrande åtgärder
Skallkrav
Högskole/- civilingenjörsutbildning, gärna inom maskininriktning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift är ett krav.
Tidigare vana vid att göra komplicerade rotorsaksanalyser.
God förståelse för ritningsteknik och mätteknik.
Stort driv och intresse för teknik!
Om dig
Du är nyfiken på att lära, kommer med nya idéer och driver gärna förändrings- och förbättringsarbeten. Genom din bakgrund förstår du samband och tycker om variationen av det sociala samarbetet med andra avdelningar lika mycket som djupare analysarbete.
Start: 2025-11-03
Slutdatum: 2026-06-01
Placering: Huskvarna
40h/vecka.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan redan idag! Du blir anställd konsult via Prowork Kompetens och jobbar via oss under uppdragets period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
561 82 HUSKVARNA Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9582424