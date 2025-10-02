Pumptekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-10-02
Är du en person med goda kunskaper som tekniker inom pumpar, VVS eller Styr&-regler och gillar att arbeta i en bransch med många spännande kunder. Vill du arbeta på ett marknadsledande företag. Är du utöver det en person som inte är rädd för att jobba och känner dig redo för nya utmaningar? Pumphuset söker dig som vill vara med på en resa utöver det vanliga. Läs vidare och ansök redan idag.
Servicetekniker Stockholm
Arbete av felsökning, reparationer och service av pumpar
Fältservicearbete hos Pumphusets kunder i Luleå med omnejd.
Arbete mot kunder inom industri, fastigheter och inom kommunal VA.
Pumphuset erbjuder:
Ett marknadsledande företag inom pumpbranschen.
Spännande kundbas med stor variation i olika arbetsmiljöer.
En marknadsmässig lön med förmåner i såsom rikskort, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.
Dina kvalifikationer som tekniker:
En person som arbetat som tekniker med erfarenhet inom pumpar, fastighetsteknik, VVS, svetsning eller Styr-®lerteknik.
B-Körkort.
Kundorienterad, med god förmåga att planera och organisera.
En person som kan arbeta självständigt likväl som i lag.
Om företaget:Pumphuset började som en ung och ny pumpserviceverkstad med fokus på det mekaniska. Idag jobbar företaget med allt som rör pumpar och styrsystem i form av service, installation, försäljning och uthyrning. 50 år senare har Pumphuset större muskler och arbetar fortfarande med branschledande pumpservice. Företaget omsätter idag ca 100 miljoner och är omkring 40 anställda runtom i Sverige.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar Pumphuset med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Oscar Thiele, Oscar.Thiele@jobway.se
Ersättning
Månadslön - Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Jobway AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9537732