PTP-psykolog till Minnesmottagningen
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-10-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Verksamhetsområde Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten bedriver specialiserad psykiatrisk vård med inriktning mot neuropsykiatri, minnesrelaterade sjukdomar, dövpsykiatri och Huntingtons sjukdom. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer involverade i patienternas vård och omsorg och bedriver omfattande forskning. Utvecklingsarbetet är kontinuerligt pågående. Med andra ord är det en kunskapsintensiv organisation där vi utför ett varierat och viktigt arbete och där det finns goda förutsättningar för personlig utveckling.
Minnesmottagningen är en specialistmottagning med uppdrag att utreda och behandla minnesrelaterade sjukdomar, som till exempel Alzheimers sjukdom. Minnessjukvården står nu inför en spännande framtid utifrån de kontinuerliga forskningsframsteg som görs inom fältet både avseende behandling och diagnostik. Vi har därmed ett behov av att utveckla våra arbetssätt för att ta vara på de nya möjligheter som detta kommer kunna erbjuda.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har psykologexamen och vill genomföra din PTP på Minnesmottagningen.
Som PTP-psykolog på Minnesmottagningen kommer du främst att arbeta med utredning av minnesrelaterade sjukdomar. Mer specifikt innebär det bedömning och beskrivning av patientens kognitiva förmågor, psykiska funktioner samt att identifiera hjälpbehov. I förekommande fall görs också bedömning av körlämplighet utifrån eventuell kognitiv svikt. Utredningarna som görs på minnesmottagningen innehåller många olika delar, där psykologbedömningen är en viktig del. Du kommer därför att ingå i tvärprofessionella team, tillsammans med engagerade och erfarna kollegor. Dina kollegor i teamen består av läkare, sjuksköterska, skötare, kurator och arbetsterapeut. Du kommer också ha flera psykologkollegor på mottagningen.Kvalifikationer
Svensk psykologexamen.
Om dig
Du är noggrann, strukturerad, har god administrativ förmåga och vana att hålla många bollar i luften. Du kan både arbeta självständigt, men har också god samarbetsförmåga.
Du sätter patienten i centrum och är lyhörd. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och intresserad av att utveckla samt förbättra vården. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet. Anställningsvillkor
PTP-handledare på minnesmottagningen.
Deltagande i regionalt PTP-program, för mer information se https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/utbildningsenheter/utbildningsenheten-for-psykologer/for-dig-som-chef/ptp/
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
