PTP-psykolog
Region Jönköpings län / Psykologjobb / Gislaved Visa alla psykologjobb i Gislaved
2025-11-10
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Starta karriären på Gislaved Vårdcentral - vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Rollen som PTP- psykolog
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att behandla patienter med psykosocial problematik där du kommer bedöma, utreda och behandla lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Vårt mål är tidiga insatser och hög tillgänglighet. I din roll kommer du ingå i vårt psykosociala team tillsammans med våra kuratorer och du kommer även ha ett nära samarbete med andra professioner på vårdcentralen.
Hos oss på Gislaved vårdcentral värnar vi om ett bra samarbete och en god arbetsmiljö i vår strävan att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra patienter - vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar till nya idéer och förbättringsförslag, kompetensutveckling och kreativa lösningar!
Din blivande arbetsplats
Gislaved vårdcentral är en attraktiv och välfungerande arbetsplats. Här finns en framtidsanda som gör att vi ständigt arbetar med förbättringar och utveckling för att tillsammans bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna! Hos oss erbjuds du ett omväxlande och spännande arbete med möjlighet att delta i Region Jönköpings läns välstrukturerade PTP-program. Du kommer att arbeta i nära samarbete med flera andra yrkesgrupper på vårdcentralen. På Gislaved vårdcentral finns ett välfungerande personalteam med god arbetsmiljö i fina lokaler. Hos oss kommer du att erbjudas regelbunden yrkeshandledning och möjlighet till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som avlagt psykologexamen till en PTP-tjänst till vårt psykosociala team. Vi söker också dig som är lugn, trygg och lyhörd och som stimuleras av att arbeta med komplexa frågor och som har ett genuint intresse av att hjälpa och stötta andra och hitta lösningar. Vidare ser vi gärna att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och att du har förmågan att planera och driva ditt arbete på ett självständigt sätt. Du är mån om ett gott samarbete med kollegor och ledning genom att ha ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp där du får god handledning av psykolog på närliggande vårdcentral
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Du kommer att ingå i vårdcentralens psykosociala team som har sin placering på Anderstorp filial.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För ytterligare information vänligen kontakta enhetschef Alexandra Åberg, telefon 076- 142 64 62
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2025-12-01
Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B834/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9596367