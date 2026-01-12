Psykoterapeut på tim- eller deltidstjänst

S:t Lukas I Malmö / Psykologjobb / Malmö
2026-01-12


Vi söker nu psykoterapeuter eller psykologer till vår mottagning i Malmö för tim- eller deltidstjänster och arbete på eftermiddag och kvällar.
S:t Lukas i Malmö ingår i en rikstäckande organisation med över 30 mottagningar. Vi är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.
Ända sedan starten 1939 har våra ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt. Vi arbetar utifrån KBT, PDT och existentiella perspektiv.
Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi är politiskt och religiöst obundna.
S:t Lukas i Malmö har filialer i Helsingborg, Ystad och Ängelholm.
Våra mottagningar är ackrediterade för Vårdval psykoterapi i Region Skåne inom såväl KBT som PDT. Utanför det arbetar vi också med individuell psykoterapi, parterapi, handledning, kris- och stödsamtal samt utbildning till privat och offentlig verksamhet.

Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: peter.conradi@sanktlukas.se

Arbetsgivare
S:t Lukas I Malmö, https://sanktlukas.se/malmo/
Norra Vallgatan 90 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Ideella Fören S:t Lukas i Malmö Med

Kontakt
Verksamhetschef
Peter Conradi
peter.conradi@sanktlukas.se

Jobbnummer
9677912

