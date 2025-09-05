Psykolog, vikariat
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn har uppdraget att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn fram till start i förskoleklass.
Detta sker genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och barn. Verksamheten tillför också ett psykologiskt perspektiv på föräldrablivande, föräldraskap och barns behov samt utveckling till övriga primärvården och samverkanspartners.
Verksamheten har genom sin koppling till mödra- och barnhälsovården en styrka i att kunna nå alla, nå tidigt och när motivationen att ta emot hjälp ofta är som störst. Den erbjuder kontinuitet i insatserna under tiden före, under och efter barnets födelse.
Utöver patientarbete och konsultation har verksamheten ett uppdrag att samverka med vårdgrannar, fortbilda psykologer och personal inom mödra- och barnhälsovården samt att utveckla verksamheten för att möta krav och förändringar i omvärlden.
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är Nordens största psykologenhet, med 100 psykologer. Verksamheten består av enheterna Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Vi har psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
På enheten Göteborg är vi nu 27 psykologer, en medicinsk sekreterare och en enhetschef. Enheten har totalt fem mottagningar som ligger i Angered, Eriksberg, Gamlestaden, Kungshöjd och Majorna.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta stödinsatser i grupp och individuellt till föräldrar, psykologisk behandling till blivande och nyblivna föräldrar. På uppdrag av barnhälsovården och i samråd med barnets föräldrar görs bedömning av barns utveckling. Arbetet kan ske inom ramen för olika samverkansformer som exempelvis specialist-BVC.
Du kommer även att arbeta i vårt konsultativa uppdrag mot personal inom mödrahälsovård och barnhälsovård.
Hos oss erbjuds du regelbunden handledning och tillsammans med övriga kollegor får du ta del av gemensamma fortbildningsinsatser. Läs mer om våra förmåner på https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner
Om dig
Du är legitimerad psykolog med intresse och gärna erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. Du tycker om att arbeta såväl gruppbaserat som med par och individer. Det ses som meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsbedömningar och konsultativa insatser.
Vidare ser vi att du tilltalas av vårt breda uppdrag, att arbeta såväl förebyggande som med bedömning och behandling samt att arbeta på individ- och gruppnivå. Du ser vikten av att utveckla och anpassa verksamhet och arbetssätt samt att utveckla verksamheten för att möta krav och förändringar i omvärlden.
Hos oss har vi en god stämning och trivseln är hög. Som person ser vi att du är flexibel, trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Annonsen avser ett 12 månaders vikariat inom Göteborg psykologmottagningar föräldraskap och små barn med placering på vår mottagning i Gamlestaden.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte vad att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
