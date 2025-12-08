Psykolog till Smärtcentrum
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vi är ett team på drygt 55 personer som består av läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, administratörer och medicinska sekreterare.
Smärtcentrum är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade behandlingar. Vi arbetar enligt den biopsykosociala modellen.
På Smärtcentrum behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former. Vi erbjuder rehabilitering både i grupp och individuellt. All behandling skräddarsys efter patientens biopsykosociala faktorer.
Nytt uppdrag: Från och med 1 januari 2025 centraliserades VGR:s smärtmottagningar till Smärtcentrum. Smärtcentrum har tillsammans med Regionhälsan fått det smärtrehabiliterande uppdraget i VGR. Samtliga remisser från öppenvården i VGR bedöms av Smärtcentrum.
Om arbetet
Långvarig smärta är en komplex problematik som påverkar patienten inom flera olika områden och det psykologiska arbetet berör förutom själva smärtupplevelsen ofta stress, ångest, depression och andra psykiatriska tillstånd.
I arbetsuppgifterna ingår psykologisk bedömning och behandling, där behandlingen sker både individuellt och i grupp. Det psykologiska arbetet sker i nära samarbete med andra yrkeskategorier, och som psykolog kommer du ansvara för det psykologiska perspektivet i teamet. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med andra aktörer inom vården och vårdgrannar.
De gruppbehandlingar som för närvarande bedrivs är baserade på ACT, DBT och KBT, men det finns ett verksamhetsintresse för att utöka dessa med nya inriktningar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med klinisk yrkeserfarenhet. Du skall ha erfarenhet av psykologisk bedömning och diagnostik, och behandling av patienter med en komplex problematik. Då arbetet sker multimodalt är det viktigt att du uppskattar att arbeta i nära samarbete med andra yrkeskategorier, och att du känner dig trygg i din roll som psykolog.
Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra psykologisk behandling vid långvarig smärta och flera olika metoder har forskningsstöd. Smärtpatienter är en heterogen grupp och det är fördelaktigt om du känner en öppenhet för att arbeta med och har kunskap om flera olika metoder. Arbetet kommer att vara integrativt och arbetsmetoder kommer ständigt utvärderas och förbättras.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet då teamarbete är en förutsättning.
Varmt välkommen med din ansökan!
