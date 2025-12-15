Psykolog till delad tjänst
2025-12-15
Vill du arbeta i en roll där du gör skillnad för både vuxna och barn, och kombinera arbete inom Barn-och ungdomspsykiatri med utredningsarbete av aktivitetsförmåga? Kry och Psykiatripartners söker dig som är psykolog och vill ha en delad tjänst där flexibilitet och utveckling står i centrum.
Kry Företag AFU
Kry Företag arbetar på uppdrag av Regionen och genomför aktivtetsförmågeutredningar för Försäkringskassan. I utredningarna arbetar flera professioner tillsammans. Som psykolog i detta uppdraget får du en viktig roll i att bedöma individers aktivitetsförmåga utifrån deras fysiska och psykiska hälsa. Dina arbetsuppgifter är väl avgränsade och tydligt strukturerade. Du kommer att arbeta med att genomföra utredningar, samarbeta med övriga professioner och skriva utlåtanden.
Utredningen sker dels fysiskt på plats i våra lokaler i Växjö samt med möjlighet att jobba på distans i det administrativa delarna.
Barn- och ungdomspsykiatrin
I rollen som Leg. psykolog hos Psykiatripartners BUP mottagning ingår framför allt utredning men även bedömningar, psykiatrisk diagnostik, samt psykologisk behandling i olika format, såväl enskilt som i grupp. Den behandling som erbjuds ska vara evidensbaserad och följa nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Innehållet i tjänsten kan till viss del styras efter kompetens och intressen. Det finns möjlighet att kombinera tjänstgöring på plats på vår mottagning i Växjö och på distans. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och berikande arbete tillsammans med högspecialiserade kollegor med stort hjärta.
Kvalifikationer och kompetens - psykolog Legitimerad psykolog med erfarenhet av behandling och utredning inom Barn- och ungdomspsykiatri
Meriterande om du arbetat med utredningar inom AFU och/eller vuxenpsykiatri
Vana av digital vård är meriterande men inget krav
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
Genuint intresse för patientbemötande och kvalitet
Du är flexibel, initiativtagande och har ett öppet sinne för digital utveckling
Vad vi erbjuder - flexibelt arbete och utveckling som psykolog Möjlighet till att kombinera arbete på mottagningen och på distans - skräddarsy din arbetsvardag
Stort fokus på mående, service och patientsäkerhet
Kollegialt nätverk med psykologer över hela landet
Strukturerad introduktion, fortlöpande kompetensutveckling och digitala utbildningsveckor
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och attraktiva försäkringar
Övrig information kring tjänsten som psykolog
Start: Snarast eller enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid, deltid kan diskuteras. Anställning: Tillsvidare med sex månaders provanställning. Arbetsplats: Växjö med möjlighet till visst digitalt/hemarbete Arbetstider: Vardagar, dagtid.
Kontakt och ansökan - psykologtjänst hos Kry Låter rollen som psykolog inom delad tjänst spännande? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vid frågor, kontakta verksamhetschef AFU, Camilla Ehnar, camilla.ehnar@kry.se
alternativt Verksamhetschef BUP, Nathanelle Svaleklev, nathanelle@svaleklev@kry.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post pga GDPR. För mer information om Kry, se vår hemsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kry Primärvård AB (org.nr 556665-8364)
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Kontakt: Elin Lamby elin.lamby@kry.se 072-083 58 61
9645173