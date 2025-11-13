Psykolog till BUP Skaraborg
2025-11-13
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Är du legitimerad psykolog och vill bli en av oss?
Välkommen till ett engagerat team vid Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus.
Hos oss finns psykologer med lång klinisk erfarenhet och specialistkompetens samt forskningsanknytning. Vi söker nu en psykolog till vår öppenvårdsmottagning i Mariestad som vill vara en del i teamet som jobbar för hela BUP Skaraborg.
Verksamheten
BUP Skaraborg ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för barn och ungdomar tillhörande våra öppenvårdsmottagningar i Mariestad och Skövde samt BUP akutansvar. Vi möter barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer.
Hos oss arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, logopeder, dietist, undersköterskor samt administrativ personal, med fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi har ett öppet klimat, hög kompetens och ett starkt fokus på både patientens och medarbetarens välmående.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss har du stora möjligheter att utforma din tjänst efter intresse och kompetens. Våra psykologer arbetar bland annat med:
Bedömning
Neuropsykiatriska utredningar
Individuella behandlingsinsatser
Psykopedagogiska insatser, både individuellt och i grupp
Samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst och andra aktörer
Bidra till teamets utveckling och vid behov handleda kollegor inom andra yrkeskategorier
Vi erbjuder
Introduktion och mentorskap av erfaren psykolog
Handledning utifrån metod och uppdrag
VGR:s kompetensutvecklingsmodell för psykologer
Yrkesspecifika träffar och utbildningsinsatser
Möjlighet att genomgå specialistutbildning och en förändrad uppdragsbeskrivning när du är klar
Ett stimulerande och varierat arbete med utrymme för professionell utveckling
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har utbildning inom kognitiv beteendeterapi
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Har intresse för eller tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar
Är trygg, lyhörd och har ett genuint engagemang för målgruppen
Utbildning inom TF-KBT eller annan traumametod, ej krav men meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Då arbetet ibland sker utanför mottagningen är B-körkort önskvärt.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
