Psykolog till Ängens vårdcentral
Region Örebro län / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2026-04-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Ängens vårdcentral är en av Örebros nyaste och mest moderna vårdcentraler, centralt belägen i Ladugårdsängen. Sedan starten 2011 har verksamheten vuxit till en stabil och välfungerande enhet med hög tillgänglighet och ett gott bemötande i fokus. Våra lokaler är ljusa och moderna, och vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och nytänkande.
Vi arbetar personcentrerat och värdesätter varje medarbetares specialistkompetens som en viktig del i vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete. Ängens vårdcentral är HBTQ-certifierad.
Vi utökar nu vårt psykosociala team och söker en legitimerad psykolog som vill vara med och utveckla framtidens primärvård inom psykisk hälsa. Du blir en del av ett större sammanhang där flera psykologer arbetar inom området, vilket skapar goda möjligheter till kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med patienter med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, psykosocial problematik samt krisreaktioner. Arbetsuppgifterna omfattar bedömning och diagnostik, liksom psykopedagogiska insatser och psykoterapeutisk behandling.
Du möter patienter både individuellt och i grupp, genom fysiska besök och digitala kontakter, inklusive telefonrådgivning och internetbaserad KBT.
Som en del av det psykosociala teamet deltar du aktivt i utvecklingsarbete och samverkar både lokalt och med andra enheter inom verksamheten. I teamet ingår även kurator, konsultpsykolog och rehabkoordinator.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
Arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och arbetar evidensbaserat, är självständig, engagerad, har god samarbetsförmåga och trivs med utvecklingsarbete. Det är viktigt att du är prestigelös nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet för din och andras utveckling. Vi ser det som en fördel om du har intresse/erfarenhet av att arbeta med insatser i grupp samt digitalt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Helen Leijen helen.ling-leijen@regionorebrolan.se 019-602 07 55 Jobbnummer
9876409