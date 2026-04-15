Psykolog
Vi satsar på små barns psykiska hälsa, kom och var med!Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn tillhör Västra Götalandsregionens primärvård och har uppdraget att genom hälso- och sjukvårdsinsatser främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn fram till start i förskoleklass. Detta sker genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och barn. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Verksamheten tillför även övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på föräldrablivande, föräldraskap och barns behov samt utveckling.
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är Nordens största psykologenhet, med närmare 100 psykologer. Verksamheten består av enheterna Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Vi har psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
På enheten i Södra Älvsborg är vi i nuläget 17 psykologer, en medicinsk sekreterare och en enhetschef. Enheten har mottagningar i Borås, Alingsås, Skene, Ulricehamn och Lerum. Hos oss har vi en god stämning och trivseln är hög.
Nu söker vi en psykolog för anställning med placering i Borås, där du kommer bli en del i ett härligt och kompetent gäng tillsammans med nio andra psykologer.
Om arbetet
Arbetet som psykolog hos oss innebär en bred och varierad klinisk vardag där du får använda din kompetens. Arbetsuppgifterna består av föräldraskapsstöd både individuellt samt i grupp och avgränsade behandlingsinsatser för blivande och nyblivna föräldrar. I uppdrag från barnhälsovården bedömer du barns utveckling i nära samråd med föräldrarna och ger stöd utifrån barnets samt familjens behov.
I rollen ingår det även ett konsultativt uppdrag gentemot medarbetare inom mödrahälsovård och barnhälsovård, där du bidrar med psykologisk kompetens och vägledning. Du kommer även att samverka i team på specialist-BVC och blir en viktig del i vårt tvärprofessionella arbete kring barn och familjer. Hos oss får du regelbunden handledning och möjlighet till gemensam fortbildning tillsammans med dina kollegor, vilket ger goda förutsättningar för både professionell utveckling och ett hållbart arbetsliv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med små barn och deras föräldrar. Du trivs med att arbeta gruppbaserat såväl med par som med enskilda individer. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsbedömningar och konsultativa insatser samt om du har lett, eller vill lära dig att leda, digitala föräldrautbildningar.
Som person är du flexibel, trygg i din yrkesroll och har en mycket god samarbetsförmåga, både i det interna teamet och i samverkan med externa aktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på mottagningen i Borås. Tillträde enligt överenskommelse, gärna från och med den 15 augusti.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bryggaregatan 5 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Regionhälsan Södra Älvsborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn Kontakt
Enhetschef
Helena Orte Mörtsell 072-2098314 Jobbnummer
9857056