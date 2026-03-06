Psykolog
Habiliteringen är en specialistverksamhet som erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna med motoriska och intellektuella funktionsnedsättningar samt till deras anhöriga och nätverk.
Habiliteringen i Östergötland är en länsövergripande klinik som omfattar cirka 120 medarbetare, med verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala. Vi söker nu ytterligare två psykologer till våra barnteam, med placering i Linköping och/eller Norrköping!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett stimulerande och spännande arbete där du får möjlighet att utveckla dig själv och bidra till verksamhetens utveckling. Om du tycker om att arbeta i team tillsammans med andra professioner, med fokus på helhetssyn och samverkan kring patienten, så kommer du att trivas hos oss!
Kompetenta och engagerade kollegor
Mentorskap inom professionen
Regelbunden yrkeshandledning
Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
Friskvårdsbidrag och flextidsavtal
Läs gärna om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Psykologens arbete på Habiliteringen är varierande och innefattar både teamarbete och yrkesspecifika arbetsuppgifter. Målsättningen med arbetet är att utveckla förmågor, främja delaktighet och livskvalité samt förebygga ohälsa. Som psykolog i våra barnteam arbetar du framför allt med utredning av små barn med misstänkt autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning, men i arbetet ingår även behandlingsinsatser som riktar sig både till barn/ungdomar och till deras föräldrar/nätverk. Behandlingsarbetet innefattar bl.a. samtal med barn, ungdomar och föräldrar, psykoedukation, samt kartläggning och analys av beteendeproblem. I arbetet ingår även att ge information, utbildning och konsultation kring olika funktionsnedsättningar, samt att bidra med psykologiska perspektiv vid multiprofessionella behandlingskonferenser.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som har ett särskilt intresse för habiliteringens målgrupp!
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med olika former av funktionsnedsättningar, har erfarenhet av och intresse för utredningsarbete och differentialdiagnostik, samt god förmåga att återkoppla utredningsresultaten både muntligt och skriftligt.
Som person är du trygg och stabil. Du är lösningsfokuserad, tar egna initiativ och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och trivs bra med att arbeta i team. Du är intresserad av förbättrings- och förändringsarbete. Habiliteringens arbetssätt bygger på teamarbete vilket kräver att du är en god lagspelare, varför stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
