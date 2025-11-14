Psykolog
Mölndals kommun / Psykologjobb / Mölndal Visa alla psykologjobb i Mölndal
2025-11-14
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
Nu finns möjligheten till en kombinerad tjänst som psykolog i Mölndals förskolor och som skolpsykolog för en grundskoleenhet. Vi har ett vikariat där du kommer att arbeta 60% med inriktning förskola och 40% riktad mot Krokslättsskolan F-5.
Krokslättsskolan är en förhållandevis liten skola med cirka 280 elever fördelade på F-5 och är geografiskt placerad precis intill Safjället. Många av våra elever är även inskrivna på något av våra fritidshem. Skolan har ett elevhälsoteam som leds av rektor och består även av en speciallärare, kurator och skolsköterska. Vi sätter stort värde på att arbeta främjande och förebyggande men arbetar givetvis även åtgärdande. På Krokslättsskolan fokuserar vi på undervisning och elevernas lärande såväl som på deras välbefinnande samt sociala och emotionella utveckling. Närheten till Safjället och dess natur lockar till lek och möjligheten till bland annat utomhuspedagogik.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
I Mölndal bedrivs en decentraliserad elevhälsa utifrån en gemensam barn- och elevhälsoplan. Din tjänst kommer att vara delad mellan uppdrag i förskolan/barnhälsan och som skolpsykolog på Krokslättsskolan. Rektor på Krokslättsskolan blir din närmsta chef. Du kommer att arbeta på en grundskola och vara en del av skolans elevhälsoteam. I uppdraget mot förskolan är du en del i det specialpedagogiska teamet som leds av förskolans samordnare för barnhälsa.
Förskolepsykologens arbete är huvudsakligen främjande och förebyggande. Målsättningen är att frigöra pedagogernas kompetens och resurser samt förmedla psykologisk kunskap om barn och grupper. Arbetssätt som används är; konsultationer, utbildning och föreläsningar.
Konsultationsmetoden syftar till att stärka pedagogernas yrkesroll genom att bland annat tillföra kompetens och kunskap. Problem beskrivs, analyseras och bearbetas under några samtal. Pedagogerna anmäler sitt eget yrkesmässiga behov. Barn och familj är anonyma för psykologen.
Utöver konsultationer med arbetslag, utbildning och föreläsningar deltar förskolepsykologen regelbundet på Barnhälsoteam (BHT) samt har ett nära samarbete med specialpedagoger.
Som skolpsykolog hos oss driver du tillsammans med övriga på skolan det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet framåt. Du ska vara tillgänglig och synlig i verksamheterna både för elever och personal. Inom uppdraget kan du ha stödjande samtal med elever och kontakt med vårdnadshavare utifrån ditt skolpsykologiska uppdrag.
Som en del av skolans elevhälsoteam förväntas du:
* tillföra psykologisk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet och elevhälsans strukturella och organisatoriska arbete
* ge handledning och konsultation till skolans personal
* bidra med psykologisk kunskap kring frisk- och riskfaktorer för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa
* bidra i utvecklingen och genomförandet av hälsofrämjande och förebyggande insatser
* bidra med kunskap kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar
* genomföra psykologiska utredningar och bedömningar på uppdrag av rektor
Som psykolog i skolförvaltningen i Mölndals stad ingår du i en gemensam professionsgrupp med tolv psykologer som samordnas av PLA. Psykologgruppen träffas regelbundet och verkar för kollegialt stöd, lärande och utveckling. Gruppen har kontinuerligt extern handledning. Som ny psykolog i staden får du tilldelat en mentor som känner Mölndal och uppdraget väl.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av skolpsykologiskt arbete eller annat arbete med barn och unga samt deras vårdnadshavare. Meriterande är även erfarenhet av utredning av intellektuell funktionsnedsättning eller annat komplext utredningarbete gällande barn och unga.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person är du trygg både i din yrkesroll och som person, du är uppmärksam och trivs med samarbete. Du tar ansvar för ditt eget arbete och dina prioriteringar samtidigt som du är lyhörd och en god lagspelare.
Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
ÖVRIGT
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Rickard Öh rickard.oh@molndal.se Jobbnummer
9605037