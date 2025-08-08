Psykolog
2025-08-08
Om oss
På Capio Vårdcentral Ystad har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 40 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 13 700 listade patienter - idag och genom hela livet. Vårdcentralen är centralt belägen i Ystad med närhet till både centrum och havet. Det är lätt att ta sig till oss med tåg och lokalbuss och vi har goda parkeringsmöjligheter för dig som åker bil.
Våra patienter har möjlighet att chatta med oss samt genomföra videosamtal. Vi ser gärna att du som söker ser framemot att jobba digitalt, och vill fortsätta utveckla det digitala inom primärvården!
Din roll
Vi behöver nu utöka vårt psykosociala team med en psykolog!
I din roll kommer du arbeta med bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa. I nära samverkan med läkare och andra vårdgivare arbetar du och dina kollegor med att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa.
Tjänsten innebär bland annat psykologisk rådgivning, diagnostik och behandling. Du blir en viktig spelare i vårt team där vi arbetar med stor flexibilitet och inspiration för vårt uppdrag att skapa den bästa primärvården i Skåne. Du ska vara bekväm med korta behandlingsserier för att kunna ge fler patienter möjlighet till kontakt och du ska se möjligheten till behandling via digitala sökvägar. Du kommer möta dina patienter fysiskt dvs sedvanligt mottagningsarbete, men också via våra digitala kanaler så som video, chatt och telefoni. Din vardag kommer alltså vara variationsrik och vi har väl utvecklade digifysiska arbetssätt vilket skapar flexibilitet för dig i ditt arbete. Vi ser gärna att du har ambitioner att arbeta med verksamhetsutveckling och har erfarenhet av att bygga upp en välfungerande primärvårdsmottagning.
För rätt sökande finns också möjligheter till en teamutvecklande roll, både lokalt på vårdcentralen och gentemot vårdcentralens grannenheter på Österlen, med vilka vi har ett nära samarbete. Rollen kan exempelvis inkludera handledning och stöd till verksamhetsutveckling på andra enheter.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi bland annat även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du ska vara legitimerad psykolog och vara trygg i både person och profession samt ha god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Du behöver ha grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvård samt kompetens och intresse inom ACT.
Du är van vid att arbeta självständigt och arbetar med en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-08-08
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
