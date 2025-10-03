Psykiatriker till Capio Lundby Specialistsjukhus
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vi söker nu psykiatriker till vår psykiatrimottagning då en av våra kollegor går i pension. Här får du möjligheten att vara del av ett gott gäng som stolt levererar både högkvalitativ sjukvård för regionens invånare samt ett bemötande i högsta klass.
Vi kan erbjuda dig ett varierande arbete i en framåtlutad organisation där målet är att leverera hög medicinsk kvalitet, medkänsla och ansvar. Sjukhuset präglas av ett genomgående kvalitetstänk och stort patientfokus med god kontinuitet och hög tillgänglighet. Vi är därför extra stolta över att våra patienter ger oss högsta betyg i bemötande i de senaste årens patientenkäter.
Vi är en del av Capio och arbetar i en decentraliserad organisation där besluten skall fattas så nära patienten som möjligt. Därför söker vi dig som är intresserad av både helheten och den enskilda patientens perspektiv. Vi tror att du tycker om att ta ansvar och vill vara med och utveckla en modern sjukvård framåt.
Capio Lundby Specialistsjukhus ligger på Wieselgrensplatsen, mindre än 10 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg. Via ett omfattande vårdavtal med Västra Götalandsregionen bedriver vi specialistsjukvård inom dialys/njurmedicin, kirurgi, medicin, psykiatri, ögon, ÖNH samt en opererande enhet inom dagkirurgi.
Om din roll på psykiatrimottagningen Psykiatrimottagningen är en öppenvårdsmottagning där våra vanligaste diagnoser är ångest, depression och neuropsykiatri (utredning och behandling). Vi erbjuder våra patienter mycket god kontinuitet och hög tillgänglighet. I vår patientenkät uppger 98% av våra patienter att de är nöjda med bemötandet på enheten.
Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att våra patienter ska få den bästa vårdkedjan. På enheten arbetar erfarna psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, legitimerade psykoterapeuter (KBT), psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterska samt medicinska sekreterare.
Vi har stort patientfokus och arbetet består huvudsakligen av patientmottagning. Vi arbetar i två huvudprocesser: allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk process. Som psykiatriker förväntas man arbeta i båda processerna men med viss möjlighet till specialisering.
Om dig
Vi söker dig som är överläkare/specialist inom psykiatri. Intresse av utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd är positivt.
Som person är du positiv, engagerad och intresserad av att driva vården för våra psykiatriska patienter framåt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Du ska ha god samarbetsförmåga, vara lösningsorienterad och uppskatta att arbeta i team. Eftersom du kommer vara en del av ett sammansvetsat team runt patienterna lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig Mångfaldigt team och stimulerande arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande
Sjukhus med platt organisation och korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål där kvalitet och service prioriteras
En trivsam arbetsplats - medarbetarundersökningen visar hög medarbetarnöjdhet
Gott samarbete inom och mellan enheterna
Både sjukhusgemensam och enhetsspecifik utvecklingsdag (2 heldagar per år)
Kollektivavtal
3000 kr/år friskvårdbidrag
Anställning
Tillträde enligt överenskommelse. Inför tillsvidareanställning tillämpar vi 6 månaders provanställning. Publicerat: 2025-10-03
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Marios Maletsikas marios.maletsikas@capio.se 031-65 70 08 Jobbnummer
9540456