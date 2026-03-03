Provningstekniker till Karlskrona!
2026-03-03
DEKRA växer och vi behöver än en gång utöka vårt härliga gäng med 2 st Provningstekniker till Karlskrona. Känner du dig redo att prova nya utmaningar och gillar teknik?
Då är detta rätt jobb för dig!
Hos oss blir du en del av ett stabilt, driftigt och globalt företag.
OM TJÄNSTEN
Dina arbetsuppgifter innebär att med olika metoder kontrollera konstruktioner/svetsar för att säkerställa dess kvalité, i syfte att hjälpa kunderna att upprätthålla säkerheten samt följa standardkrav avseende både nytillverkning så väl som befintliga produkter.
Tjänsten kommer att lokaliseras till Karlskrona med tyngdpunkt på arbete inom den marina sektorn. SÄPO utför en säkerhets- och registerkontroll i samband med en eventuell anställning.
Arbetet är i första hand dagtid mån-fre, men perioder med skiftgång och resor förekommer såväl som övertid.
VÅRA ÖNSKEMÅL OM DIG
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceorienterad och teknikintresserad. Du har lätt för att kommunicera och drivs av att göra ett bra jobb med hög kvalitet. Arbetet sker ibland självständigt men du kommer att ingå i en grupp med kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Initiativförmåga och "driv" är nyckelord för tjänsten.
Vi önskar att du har någon form av teknisk bakgrund.
Svenskt medborgarskap, B-körkort, goda kunskaper i svenska i tal och skrift, engelska, datakunskaper från Word och Excel, samt grundläggande matematik är ett krav.
VI ERBJUDER
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefit
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom sin bransch. Enligt oss är det medarbetarna som för oss framåt - din utveckling är därför värd att satsa på! Genom interna utbildningar och intressanta projekt kommer din kompetens ständigt att utvecklas. Hos oss blir du en i DEKRA-familjen med härliga kollegor och duktiga ledare. Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet, oavsett position, då har du kommit rätt. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag med bra lönsamhet och god tillväxt!
