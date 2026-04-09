Provningsingenjör Inom Hvac
2026-04-09
Vill du arbeta med avancerad testning inom klimatsystem och bidra till utvecklingen av energieffektiva och hållbara lösningar? Vi söker nu en provningsingenjör med fokus på värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC).
Att jobba som provningsingenjör Som provningsingenjör inom HVAC ansvarar du för att testa, verifiera och validera prestanda, säkerhet och energieffektivitet i klimat- och ventilationssystem. Du kommer att samarbeta nära både interna team och externa kontaktytor.
Har en utbildning som högskoleingenjör eller civilingenjör, gärna med inriktning mot maskinteknik, elektroteknik, energi eller fordonsteknik
Har minst 2 års erfarenhet av provnings-/testarbete, gärna inom fordon, termodynamik eller klimat
Kunskap inom HVAC eller liknande område
B-körkort (C-körkort meriterande)
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av verktyg som INCA, Canoe, Xcom eller GadgetDina personliga egenskaper
Drivande och initiativtagande
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund.
Du kommer att coachas av en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt.
