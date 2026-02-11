Provare till Benning
Vill du jobba praktiskt med teknik, kvalitet och säkerhet? Vi söker nu en provare som vill bli en del av ett stabilt och tekniskt kunnigt team. Sök rollen idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Benning erbjuder avancerade avbrottsfria kraftsystem som säkrar driften av kritiska processer till användare inom Industri-, Energi-samt Telecom. Företaget ingår i Benning koncernen med huvudkontor i Tyskland och deras svenska verksamhet ansvarar för den nordiska marknaden.
I rollen som Provare ansvarar du för att testa och kvalitetssäkra kundanpassade skåp som Benning designar och bygger på plats. Eftersom varje lösning är unik krävs det att du kan tolka generella instruktioner och applicera din elkraftskompetens för att adressera testet utifrån specifika förutsättningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team med två andra kollegor och din närmsta chef är Bennings Teknikchef. Du kommer att introduceras i en välkomnande arbetsmiljö med god upplärning och löpande stöd. Benning kännetecknas av låg personalomsättning och en stark företagskultur där medarbetare trivs, utvecklas och stannar länge.
I rollen som Provare hos Benning kommer din arbetsuppgifter att inkludera:
• Genomföra elsäkerhetstester.
• Utföra funktions- och uppkopplingsstester för att säkerställa korrekt koppling.
• Justera mjukvara och agera länk till konstruktörerna vid behov av ändringar.
• Ge 2nd line teknisk support både internt och externt.
• Deltaga i montering och färdigställande inför leverans.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildningen inom el eller liknande, antigen gymnasial eller eftergymnasial
• Goda kunskaper i elteknik för att kunna bedöma unika testfall
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en liknande roll
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Benning här!
