Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Högskolan i Gävle verkar i en tid av snabb förändring, där ny kunskap och nya perspektiv behövs för att möta framtidens samhällsutmaningar.
Högskolan är ett lärosäte där innovation, hållbarhet och samhällsrelevans står i centrum, där idéer, forskning och utbildning kopplas samman för att skapa lösningar som gör verklig skillnad. Vårt anrika campusområdet, vackert beläget intill Boulognerskogen och på bekvämt avstånd från stadskärnan, erbjuder en miljö som inspirerar till både samverkan och kreativitet.
Närheten är en av Högskolans styrkor, här har vi korta beslutsvägar, täta samarbeten mellan akademier och en ledning som befinner sig nära verksamheten. Tillsammans skapar detta en kreativ och inkluderande miljö som uppmuntrar till samarbete och innovation, där både idéer och engagemang får möjlighet att växa.
Som prorektor utgör du en central del av lärosätets ledning och arbetar nära rektor för att utveckla och stärka verksamheten. Du har ett övergripande ansvar för strategiska frågor och leder arbetet inom ett eller flera prioriterade områden. Tillsammans med rektor och ledningen driver du strategiska initiativ som skapar värde för studenter, medarbetare och samarbetspartners. Som prorektor får du möjlighet att leda i en organisation som präglas av korta beslutsvägar, nära samarbete mellan akademier och ledning med en stark kultur av inkludering, respekt och kreativitet. Högskolan erbjuder en miljö som främjar samarbete och innovation, där idéer och engagemang ges utrymme att växa.
I uppdraget som prorektor ingår bland annat att:
- Företräda rektor vid behov och vara ställföreträdande i rektors frånvaro.
- Leda och delta i olika råd, nämnder och styrgrupper inom lärosätet.
- Representera lärosätet i nationella och internationella nätverk, samarbeten och möten.
- Bidra till att stärka högskolans profil och relationer med näringsliv, offentlig sektor och andra lärosäten.
- Medverka i den övergripande strategiska ledningen av lärosätet.
- Säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med nationella krav och interna mål.
- Initiera och driva utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning, samverkan och hållbar utveckling.
- Arbeta med förnyelse av utbildningsutbudet, pedagogisk utveckling och forskningsstödjande strukturer.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen och Högskolan som arbetsplats, gå in på: hig.se/nyprorektor2026 Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Som prorektor ska du uppfylla behörighetskraven för anställning enligt högskoleförordningen 2 kap och 4 kap samt ha:
- Doktorsexamen (uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor) inom ett ämne som är relevant för Högskolan i Gävle.
- God och dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ledarskap inom akademin.
- God vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och vara väl förankrad i vetenskapssamhället.
- Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
- Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande för uppdraget
- Docent eller professorskompetens.
- Erfarenhet av personalansvar.
- Erfarenhet av ledarskap på hög nivå inom akademin.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god kommunikations- och samarbetsförmåga, och som genom ditt ledarskap kan skapa engagemang, bidra till en god arbetsmiljö samt utveckla goda relationer både internt och externt.
Du har en väl utvecklad förmåga att samverka med det omgivande samhället och driver arbetet framåt genom att vara utvecklingsinriktad, handlingskraftig samt strukturerad och målinriktad.
Du har även förmågan att arbeta med förändringsledning samt framgångsrikt bedriva och/eller leda verksamhet inom utbildning och forskning.Anställningsvillkor
Uppdraget omfattar 100% under en treårsperiod med möjlighet till förlängning av uppdraget under ytterligare två treårsperioder. Uppdraget kommer att kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid Högskolan i Gävle. Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan i form av CV/meritförteckning med tillhörande bilagor. Du som sökande har ansvar för att din ansökan är komplett, för en fullständig förteckning av vad din ansökan ska innehålla, besök vår hemsida: https://www.hig.se/om-hogskolan/jobba-med-oss/ansokan-om-tjanst-som-lektor-eller-professor.
Kontakt
Vid frågor gällande uppdraget, kontakta styrelseordförande Stephen Hwang 070-263 38 35, stephen.hwang@hig.se
.
Vid frågor gällande processen, kontakta HR-chef, Jessica Hagberg 026-64 86 66, jessica.hagberg@hig.se
.
