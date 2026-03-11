Property manager / Cleaner
2026-03-11
Vi söker en motiverad och organiserad person till vårt team i Abisko för tjänsten som Property manager / Cleaner.
Tjänsten är mellan den 1 April - 30 September 2026.
Denna roll är en viktig del i att hålla våra verksamheter igång smidigt för de 3 st olika gästboende vi har och hyr ut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar städning, organisering och koordinering av de dagliga behoven i våra två hus i Abisko. Husen används som gästboenden för vanliga nattliga uthyrningar via exempelvis Booking.com.
Du kommer också att bidra till att den logistiska delen fungerar sömlöst - så att våra gäster alltid har det de behöver under sin vistelse. Det innebär bland annat att samordna leveranser, hålla koll på städ- och hushållsprodukter samt se till att båda husen alltid är i toppskick inför ankomster.
Du får heltidslön men arbetsbelastningen kommer att ligga någonstans runt 50-60 %. Boende ingår för den anställde till en lägre kostnad. Tjänsten passar bra för en ensam person, men är extra bra om ni är ett par.
Tjänsten kan eventuellt förlängas till ett året-runt-arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig och veckovis städning av våra två fastigheter i Abisko
In/ut-checkning av gäster
Svara på gästsamtal över telefon
Gästrelationer
Beställa och fylla på städmaterial, sänglinne och andra hushållsartiklar
Förbereda husen inför gästernas ankomst och genomföra kontroller efter avresa

Publiceringsdatum2026-03-11

Kvalifikationer
Noggrannhet och hög känsla för ordning och renlighet
Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete effektivt
Självständig, ansvarsfull och serviceinriktad personlighet
Goda kunskaper i engelska är ett krav (svenska är meriterande)
B-körkort är ett meriterande. Fordon kan förses att använda i området.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning i en av Sveriges mest natursköna miljöer - Abisko nationalpark.
Omväxlande och meningsfullt arbete i ett internationellt team
Om du är en praktiskt lagd, organiserad och pålitlig person som trivs med att se till att allt flyter på bakom kulisserna - då vill vi gärna höra från dig!
• ---------------------------------------------------------------------
We are looking for a motivated and organized person to join our team in Abisko for the position of Property Manager / Cleaner.
The position runs from April 1 to September 30, 2026.
This role is an important part of keeping our operations running smoothly for the three different guest accommodations that we own and rent out.
Your main tasks will include cleaning, organizing, and coordinating the daily needs of our two houses in Abisko. The houses are used as guest accommodations for regular overnight rentals through platforms such as Booking.com.
You will also help ensure that the logistical side runs seamlessly, so that our guests always have everything they need during their stay. This includes coordinating deliveries, keeping track of cleaning and household supplies, and making sure both houses are always in top condition before arrivals.
You would get paid full-time but the workload would be somewhere between 50-60%. Accommodation is included for the employee to a lower cost. This job works for a single person, but is great if you are a couple.
The position could potentially be extended to a year-round work.
Main responsibilities
Daily and weekly cleaning of our two properties in Abisko
Check-in and check-out of guests
Answering guest phone calls
Guest relations
Ordering and restocking cleaning supplies, bed linen, and other household items
Preparing the houses before guest arrival and carrying out checks after departure
Qualifications:
Attention to detail and a strong sense of order and cleanliness
Ability to plan, organize, and prioritize work efficiently
Independent, responsible, and service-minded personality
Good knowledge of English is required (Swedish is a merit)
A category B driver's license is a merit. A vehicle can be provided for use in the area.
We offer:
Full-time employment in one of Sweden's most scenic environments - Abisko National Park
Varied and meaningful work in an international team
If you are practical, organized, and enjoy making sure everything runs smoothly behind the scenes, we would love to hear from you!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: joel@lightsoverlapland.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Property manager / Cleaner".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Lights Over Lapland AB
(org.nr 556928-9563), https://lightsoverlapland.com/
981 07 ABISKO

Jobbnummer
9789925