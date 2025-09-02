Projektör VA
Är du vår nya projektör inom VA Ledningsnät?
Vill du vara med och forma framtidens ledningsnät? Trivs du i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta? Som projektör hos oss på Tekniska verken blir du en nyckelperson i arbetet med att planera och utveckla hållbara VA-lösningar. Hos oss får du arbeta med allt från nybyggnation i växande stadsdelar till förnyelse och klimatanpassning av befintliga system. Du blir en del av ett engagerat team som driver projekt från idé till färdig anläggning och bidrar till vår gemensamma vision - att bygga världens mest resurseffektiva region.
Med varierande och givande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- projektera VA-ledningar
- upprätta arbetshandlingar
- utföra dimensioneringar och beräkningar
- agera stöd vid upphandling och genomförande av VA-entreprenader
- representera VA-huvudmannen vid interna och externa möten, exempelvis på gemensamma projekteringsmöten med olika ledningsägare
Du blir en del av en engagerad projekt- och utvecklingsgrupp där vi värdesätter samarbete, kompetensutbyte och långsiktighet.
Är du den vi söker?
För att trivas och lyckas som VA-projektör är du noggrann och har sinne för detaljer - egenskaper som gör att du kan ta fram lösningar som är både genomförbara och långsiktigt hållbara. Du arbetar strukturerat och har förmågan att driva flera projekt samtidigt utan att tumma på kvaliteten. Samarbete faller sig naturligt för dig. Du bygger förtroendefulla relationer och trivs i dialog med kollegor, intressenter och externa aktörer - något som blir en viktig del av framgången i projekten.
För att lyckas i rollen som projektör ser vi att du har:
- högskoleutbildning inom teknik eller samhällsbyggnad alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- erfarenhet som VA-projektör eller motsvarande, exempelvis markprojektör eller fjärrvärmeprojektör
- kunskaper i AMA-anläggning
- erfarenhet av AutoCAD eller liknande projekteringsverktyg
- goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Ahlbert, 013-20 90 74. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag! Se dock till att skicka in din ansökan senast den 30 september.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
