Projektör inom dagvattenutredningar sökes!
2026-01-08
Är du projektör inom VA, Dagvatten eller Geoteknik? Hos vår kund får du chansen att bidra till hållbara samhällsprojekt tillsammans med engagerade kollegor som delar din passion för teknik, kvalitet och utveckling. Läs mer och ansök till tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en erfaren projektör till vår kund - en etablerad samhällsbyggnadsaktör med verksamhet inom konstruktion, installation, infrastruktur, hållbarhet och projektledning. För att möta en fortsatt hög efterfrågan förstärker de nu sitt team med en senior projektör med inriktning mot VA, dagvatten eller geoteknik. I rollen blir du en nyckelperson i projekten och arbetar nära kollegor med hög kompetens inom mark, VA, gata och detaljplanering. Du bidrar med din specialistkunskap genom hela projektprocessen, från tidiga skeden till färdiga handlingar, och förväntas ta ett stort eget ansvar i både tekniska och samordnande frågor.
Här erbjuds du en möjlighet att bli en del av ett väl sammansvetsat och professionellt team där kunskapsutbyte och kvalitet står i fokus. Kundens kontor är beläget i centrala Stockholm. Har du gedigen erfarenhet inom något av ovanstående områden och söker nästa steg i din karriär? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som projektör ser vi att du har ett välutvecklat analytiskt förhållningssätt och en gedigen förståelse för att ta fram långsiktigt hållbara och tekniskt genomarbetade lösningar. Du arbetar strukturerat och metodiskt med hög noggrannhet, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten samt förstå projektens övergripande mål och sammanhang.
Rollen ställer krav på ett självständigt arbetssätt och ett stort eget ansvar, men också på en god samarbetsförmåga i tvärdisciplinära team och i dialog med kunder och andra intressenter. Du är trygg i din kommunikation, lyhörd för verksamhetens och projektens behov och bidrar aktivt till välfungerande samarbeten. Vidare trivs du i en dynamisk miljö med parallella uppdrag, där du förväntas bidra med både din specialistkompetens och din erfarenhet för att driva projekt och utveckla teamets arbetssätt.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Relevant utbildningsbakgrund
Flera års erfarenhet av dagvattenutredningar
Har goda språkkunskaper i svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget. Start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget
medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35544 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
