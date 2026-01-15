Projektledare underhåll landanläggningar
2026-01-15
Som medarbetare på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Projektledare underhåll landanläggningarPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för underhållsarbeten på våra färjelägen kommer du att ingå i Färjerederiets teknik- och miljöavdelning, som i nuläget består av 17 medarbetare, en underhållschef och en teknik- och miljöchef. Avdelningen har en central roll inom Trafikverket Färjerederiet och utgör ett stöd samtidigt som den driver på fortsatt utveckling. Tjänsten är placerad i Göteborg och du leds på distans av underhållschefen som sitter på rederikontoret i Solna. Annan placeringsort kan diskuteras.
Några av de arbetsuppgifter som kommer ingå är att
vara kontaktperson och tekniskt stöd mot ett antal färjeleder (ca 20 st), flertalet på västkusten
leda mindre projekt och upprätta specifikationer för underhållsarbeten på våra anläggningar
delta vid upphandlingar och ropa av på Trafikverkets ramavtal inför underhållsarbeten på färjelägen och vaktstugor
medverka i tekniklösnings- och garantifrågor
upprätthålla och följa upp arbetet i den databas som används för Trafikverkets anläggningar
beställa och följa upp utredningar som berör våra anläggningar
beställa och följa upp inspektioner av vaktstugor och färjelägen
vara delaktig i upprättandet underhållsprogram för vaktstugor och färjelägen
hantera kontakter med berörda myndigheter och leverantörer
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Du behöver trivas i en roll med stort ansvar, där du är flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer med både kollegor, chefer och externa individer/grupper. Du är mål- och lösningsorienterad och drivs av utveckling och ständiga förbättringar. Du har hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Tjänsten ställer även stora krav på din förmåga att kommunicera.
Vi söker dig som
är högskoleingenjör eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig
har minst två års erfarenhet av projektledning inom bygg och anläggning
har minst fem års yrkeserfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete vid hamn- och kajanläggningarSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
