Produktutvecklingsingenjör/Konstruktör till Combi Wear Parts
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Ljungby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ljungby
2026-06-15
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får ta helhetsansvar – från idé till färdig produkt – och samtidigt vara nära produktionen? Hos Combi Wear Parts får du möjligheten att utveckla nästa generations slitdelssystem för en global marknad. Här kombinerar du konstruktion, problemlösning och praktiskt arbete i ett bolag med egen tillverkning, stark innovationskraft och korta beslutsvägar.
Om rollen
Som produktutvecklingsingenjör/konstruktör hos Combi Wear Parts får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar brett inom konstruktion, beredning och produktutveckling. Du följer produkterna genom hela livscykeln – från idé och design till industrialisering och uppföljning ute i produktion och fält.
Du kommer att arbeta med nykonstruktion och vidareutveckling av företagets slitdelar i stål, där fokus ligger på att skapa robusta och hållbara lösningar för krävande miljöer. Rollen innefattar också gjutsimulering, teknisk beredning och optimering av tillverkningsprocesser för att säkerställa hög kvalitet och effektiv produktion.
En viktig del av arbetet är att vara nära produktionen och praktiskt delta i felsökning och förbättringsarbete. Du samarbetar med kollegor inom teknik, kvalitet och produktion, samt har kontakt med externa leverantörer och modelltillverkare. Rollen innebär även ett visst tekniskt stöd till säljorganisationen.
Du blir en del av ett mindre, kompetent teknikteam med både juniora och mer erfarna kollegor, där kunskapsdelning och samarbete är centralt. Organisationen är platt, vilket ger dig goda möjligheter att påverka och snabbt se resultat av ditt arbete. Det är ca 30 tjänstemän och 50-60 kollektivanställda inom organisationen – vilket ger dig möjligheten att skapa ett brett och värdefullt nätverk internt.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är en nyfiken och lösningsorienterad ingenjör med ett genuint intresse för teknik, produktion och produktutveckling. Du trivs i en roll där du får kombinera teoretiskt tänkande med praktiskt arbete och har en vilja att förstå hur produkter fungerar i verkligheten. Du har förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter utan att tappa fokus, och du drivs av att lösa problem och förbättra befintliga lösningar.Kvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis maskinteknik, materialvetenskap, CAD-konstruktion eller motsvarande alt. att du tillgodosett dig motsvarande erfarenheter genom arbete.
Arbetat några år inom konstruktion och med CAD-program
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Liknande erfarenhet från tillverkande industri, särskilt inom stål, gjuteri eller processindustri
Kunskaper i CREO, PDM Link, Monitors projektmodul
Om Combi Wear Parts
Combi Wear Parts är ett svenskt industriföretag som utvecklar, tillverkar och säljer slitdelar i stål för entreprenad-, gruv- och muddringsindustrin. Med egen produktutveckling och gjuteri i Ljungby skapar de hållbara och högpresterande lösningar som används i krävande miljöer världen över.
Företaget har verksamhet på två orter – Ljungby, där produktionen och gjuteriet är placerade, samt Kristinehamn där huvudkontoret finns. Denna uppdelning möjliggör ett nära samarbete mellan utveckling, produktion och affär, samtidigt som organisationen är platt med korta beslutsvägar. Genom ett starkt fokus på innovation och flera patenterade produkter har Combi Wear Parts etablerat sig som en global aktör inom slitdelar.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv – genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera teknisk kompetens och finns på sju orter i Sverige.
För den här tjänsten kommer du anställas direkt hos Combi Wear Parts.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073–5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Ljungby
Arbetstider: Mån-fre, 07.30-16.30, flex
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52749_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
341 34 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9964900