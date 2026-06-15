Senior Frontendutvecklare till Enginio!
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Vill du vara med och forma användarupplevelsen i en innovativ plattform med internationella ambitioner? Har du en passion för användarupplevelse, modern frontendutveckling och teknisk kvalitet? Nu söker Enginio en Senior Frontendutvecklare som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av bolagets egenutvecklade plattform. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Enginios är ett Göteborgsbaserat techbolag som utvecklar en innovativ plattform för kundaktivering, lojalitetsprogram, cashback-lösningar, kampanjer och konsumentengagemang. Plattformen används av globala varumärken i över 20 länder och hjälper företag att skapa starkare relationer med sina kunder genom datadrivna och automatiserade aktiveringar.
Som Senior Frontendutvecklare kommer du att ha ett stort ägandeskap över frontendområdet och spela en nyckelroll i utvecklingen av plattformens användarupplevelse, arkitektur och tekniska riktning. Du kommer att vara med och sätta standarder, bygga upp strukturer och vidareutveckla komponentbibliotek för att skapa en modern, skalbar och visuellt genomarbetad produktupplevelse. Rollen innebär även ett särskilt fokus på att höja den visuella kvaliteten i plattformen genom att utveckla intuitiva och pixelperfekta gränssnitt som kombinerar användarvänlighet med teknisk kvalitet.
Du blir en del av ett mindre och högpresterande utvecklingsteam där du arbetar nära bolagets Chief Architect och övriga utvecklare. Teknikmiljön består bland annat av Vue, React, JavaScript, Node.js, SQL och Azure. Teamet arbetar agilt med Kanban och använder moderna verktyg inom DevOps, CI/CD och AI-assisterad utveckling.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Vidareutveckla och förbättra frontendapplikationen i Enginios plattform
Ta ett tekniskt ägandeskap för frontendområdet och bidra till tekniska vägval, arbetssätt och best practices
Utveckla moderna, användarvänliga och visuellt genomarbetade gränssnitt med fokus på UI, UX och kvalitet
Vidareutveckla och strukturera komponentbibliotek för att skapa skalbara och återanvändbara lösningar
Delta i produkt-, design- och arkitekturdiskussioner tillsammans med utvecklingsteamet
Bygga upp och vidareutveckla arbetssätt för frontendtestning och kvalitetssäkring
Bidra till utvecklingen av AI-drivna funktioner
Arbeta med förbättringar, bugghantering och vidareutveckling för att stärka plattformens användarupplevelse och affärsvärde
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskoleingenjörs-/civilingenjörsexamen inom datateknik, systemutveckling eller liknande område, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med flera års relevant arbetslivserfarenhet.
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet av frontendutveckling inom React, Vue eller liknande
Har arbetslivserfarenhet av utveckling i moderna JavaScript-ramverk
Har erfarenhet av utveckling av moderna webbapplikationer
Har erfarenhet av att bygga skalbara frontendarkitekturer och komponentbaserade lösningar
Har god förståelse för UI/UX och användarcentrerad produktutveckling
Har erfarenhet av testning och kvalitetssäkring inom frontendutveckling
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från SaaS-, fintech- eller produktbolag
Erfarenhet av Azure, DevOps eller molnbaserade miljöer
Erfarenhet av AI-drivna utvecklingsverktyg, exempelvis Claude, GitHub Copilot eller liknande
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är en självgående och nyfiken person som kombinerar tekniskt djup med ett starkt driv att utveckla produkter, processer och användarupplevelser. Du tycker om att ta ansvar, kommer gärna med egna initiativ och trivs i en miljö där idéer snabbt omsätts till verklighet. Du är en kommunikativ lagspelare som uppskattar att arbeta nära andra och som bidrar med energi, engagemang och ett prestigelöst förhållningssätt. Samtidigt motiveras du av att vara en del av en tillväxtresa där du får möjlighet att påverka både produktens och bolagets utveckling.
Hos Enginios värdesätts personer som tar initiativ, vågar tänka nytt och bidrar till en kultur som präglas av samarbete, engagemang och en gemensam ambition att bygga något långsiktigt och betydelsefullt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en direktrekrytering där du blir anställd hos Enginios. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9964906