Projektledare till Vattenfall Norrköping
2025-11-07
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi projektledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Information om tjänsten
I rollen som projektledare är du teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Du leder tekniker och underentreprenörer i deras dagliga arbete med fokus på teknik och framdrift med ett affärsfokus. Utöver teknik är ledarskap och kommunikation en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppssätt. Som Projektledare kommer du arbeta i Vattenfalls serviceavtal med nybyggnations- och förstärkningsprojekt. Arbetet sker med både frilednings- och jordkabelnät samt inom olika spänningsnivåer, 0,4-40KV.
Detta uppdraget är en del av vår konsultverksamhet. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Publicering sdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Resor är en naturlig del av arbetet som Projektledare. Projekt inom serviceavtalen kräver kortare dagsresor inom den närmsta geografin.
Vi söker dig som har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik, entreprenad, anläggning, ekonomi eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Utöver detta tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Vattenfall. I den här rollen söker vi dig som kan arbeta strukturerat och flexibelt då det stundtals förekommer hektiska situationer. Vi ser även att du har lätt för att ta initiativ och bra på att samarbeta med kollegor och kunder. Vidare är du en ansvarstagande ledare som agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och har ett stort engagemang för dina uppdrag.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Norrköping, Åtvidaberg eller Linköping
URVAL: Sker löpande
START: Enligt överenskommelse

OMFATTNING: Heltid

STAD: Norrköping, Åtvidaberg eller Linköping

URVAL: Sker löpande

Sista dag att ansöka är 2025-12-07
