Projektledare till region Mitt
Heimstaden Sweden AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-04-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heimstaden Sweden AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Haninge
eller i hela Sverige
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Placering: Norrköping, Linköping eller Katrineholm (flexibelt)
Vill du arbeta nära fastigheter, människor och hållbara lösningar - och samtidigt driva projekt som faktiskt gör skillnad i vardagen?
Nu söker vi en Projektledare som vill ta helhetsansvar för underhålls- och investeringsprojekt i vårt befintliga fastighetsbestånd och bidra till långsiktigt hållbara och trivsamma boendemiljöer.
Hos oss får du en självständig och varierad roll där du driver projekt hela vägen, från tidiga analyser och projektering till godkänd slutbesiktning.
Om rollen
Som Projektledare hos Heimstaden är du en nyckelperson i vår tekniska förvaltningsorganisation. Du ansvarar för både mindre och större ROT-projekt och samarbetar tätt med våra förvaltningskontor, entreprenörer, konsulter, myndigheter och hyresgäster. Du fungerar även som ett viktigt stöd till förvaltningen i frågor som rör investeringar och underhåll.
Rollen är regional med placering i Norrköping, Linköping eller Katrineholm, och projekten är främst inom region Mitt. Du rapporterar till chef för projektavdelningen, som är placerad på vårt huvudkontor i Malmö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och ansvara för ROT-projekt från projektering till slut- och garantibesiktning
Upprätta budgetar och enklare kalkyler för investeringar och underhåll
Upprätta förfrågningsunderlag för totalentreprenader
Utvärdera anbud samt ansvara för upphandling och avtal av både konsulter och entreprenader
Ha kontakt med myndigheter och säkerställa regelefterlevnad
Leda projekterings-, start- och byggmöten
Följa upp och byggleda entreprenader samt planera och genomföra besiktningar
Kommunicera med hyresgäster i samband med projekt
Ansvara för ekonomisk uppföljning/prognosarbete samt hantering av ÄTA-reglering
Din bakgrund och kompetens
Vi tror att du har:
Högskoleingenjörsexamen inom bygg/entreprenad eller motsvarande relevant erfarenhet
Erfarenhet av projektledning inom fastighet, bygg eller ROT
Goda kunskaper i entreprenadjuridik (AB/ABT), AMA, BBR, bygglagstiftning och arbetsmiljösamordning
Kontrollansvarig enligt PBL är meriterande
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vana av Office-paketet samt arbete i ekonomi- och fastighetssystem (meriterande om du arbetat i Vitec)
B-körkort
Meriterande är även:
Projektledar- eller ledarskapsutbildning
Erfarenhet av kund- och relationsskapande arbete
Vem är du?
Hos oss lägger vi stor vikt vid vem du är som person. Vi söker dig som är affärsmässig och professionell i ditt arbetssätt, men samtidigt prestigelös, jordnära och lätt att samarbeta med. Du tycker om att ta ansvar, har ett naturligt driv och trivs med att arbeta strukturerat även när tempot stundtals är högt.
Du är noggrann och organiserad, men också flexibel och trygg i att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med ett serviceinriktat förhållningssätt och ett öga för kvalitet tar du dig an utmaningar på ett lösningsfokuserat sätt och är nyfiken på att hitta smartare arbetssätt. Du värdesätter goda relationer, bygger förtroende över tid och är en person som håller det du lovar.
Och om du dessutom har humor och glimten i ögat? Då är vi ganska säkra på att du kommer trivas väldigt bra hos oss.
Teamet
Du blir en del av ett kompetent och engagerat projektteam med kollegor placerade runt om i landet. Tillsammans arbetar vi i nära samverkan med förvaltningen och har en öppen och stödjande teamkultur där vi hjälper varandra i vardagen. Vi delar gärna med oss av erfarenhet och kunskap, stöttar varandra framåt och tar gemensamt ansvar för att leverera med kvalitet och engagemang.
Heimstaden & vår rekryteringsprocess
Hos Heimstaden får du arbeta i en stabil organisation med långsiktigt ägande och ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi erbjuder möjligheter till utveckling, stort eget ansvar och en arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum. Vårt arbete genomsyras av våra värderingar Care, Share och Dare - de vägleder hur vi samarbetar, fattar beslut och möter våra hyresgäster varje dag.
Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss: Karriär på Heimstaden - Dela vår passion för kunder och fastigheter
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure. Läs mer på www.2secure.se.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 11 maj 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef:
Ann Petersson
Mejl: ann.petersson@heimstaden.com
Mobil: 072-164 50 27
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
https://heimstaden.com/se/
För detta jobb krävs körkort.
9875681