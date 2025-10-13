Projektledare till Fordonsindustrin
Odigo Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Sölvesborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Sölvesborg
2025-10-13
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odigo Consulting AB i Sölvesborg
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Om rollen
Som projektledare inom fordonsindustrin blir du en nyckelperson i att säkra projektleveranser i samarbete med produktutveckling, inköp, produktion och andra funktioner. Du driver framgångsrika teknikprojekt inom framtidens mobilitet och säkerställer att utveckling och industrialisering går enligt plan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna teknikteamens leveranser inom QDCF (Quality, Delivery, Cost, Feature) samt hållbarhet
Följ upp och rapportera tidplaner, budget och status till styrgrupper
Driva aktiviteter kopplade till produktutveckling, industrialisering med mera.
Samarbeta med andra funktioner för att säkra leveranser
Bidra till ett effektivt och målinriktat arbetssätt i globala utvecklingsprojekt
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen som projektledare inom fordonsbranschen behöver du vara en strukturerad, kommunikativ och engagerad person. Du trivs med att ta ansvar, samordna team och driva arbetet framåt mot uppsatta mål.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från fordonsindustrin är ett krav, gärna med bakgrund från svensk fordonsindustri.
Bakgrund inom projektledning och industrialisering av tekniska produkter
God kännedom om dokumentations- och förändringshanteringssystem
Erfarenhet av industriella processer som PPAP samt verktyg som MS Project
Mycket god kommunikationsförmåga på engelska.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som komponentansvarig, teknisk projektledare eller linjechef
Tidigare erfarenhet från den svenska fordonsindustrin. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odigo Consulting AB
(org.nr 556887-7327), http://www.odigo.se Arbetsplats
Odigo Kontakt
Emil Borgman emil@odigo.se +46 734 32 03 17 Jobbnummer
9553430