Projektledare mot bygg

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som erfaren projektledare på Stockholm Exergis projektkontor leder du komplexa investeringsprojekt genom alla dess faser - från förstudie, förprojektering och upphandling till genomförande och avslut. Du är ansvarig för att leverera dina projekt inom överenskomna mål, avseende tid, scope, kvalitet och budget till interna uppdragsgivare. Våra projekt spänner brett och är alla kopplade till vår energiaffär där kärnan är projekt i våra energiproducerande anläggningar, större distributionsprojekt och affärsutvecklingsprojekt. Du är en viktig länk för att företagets beslutade planer implementeras och att vår energiaffär ska nå sina mål, så som klimatpositiva och ett hållbart Stockholm.
Du välkomnas av ett dynamiskt team med engagerade kollegor med olika erfarenheter och meriter i en miljö där individen och teamet växer och utvecklas tillsammans. Du blir delaktig i vår strävan att vara en föregångare i branschen inom projektledning och du har möjlighet att bidra till effektivisering och utveckling av våra processer och verktyg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och dagtidsarbete.
Placering: Omfattar arbete på företagets anläggningar med utgångspunkt från vårt kontor på Campus, Hjorthagen.
Varför jobba med mig?
Som ledare strävar jag efter att skapa en kultur där tydlighet, samarbete och ansvarstagande står i centrum. Jag tror på att leda genom tillit och transparens, där varje medarbetare ges möjlighet att växa och bidra med sin fulla potential. Genom att kombinera struktur med flexibilitet skapar jag förutsättningar för både individens och teamets framgång. Jag vill att du är en driven teammedlem som med engagemang och struktur tar dig an utmaningar och levererar resultat med god hjälp av kollegor och projektteam.
David Lyrén, Gruppchef PMO
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Ledarskap: Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
• Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
Krav
• Ingenjörsutbildning med inriktning mot byggteknik, fastighet eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete som projektledare inom bygg och fastighet
• Erfarenhet av arbete med betongkonstruktioner
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i projektmetodik, gärna PMI eller liknande
• God digital förmåga
• God kunskap om ABT - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det som är så stort är att vi faktiskt kan skapa riktigt stora minusutsläpp med hjälp av beprövad teknik. Vi vet redan att det fungerar och att vi kan göra det i stor skala, våra tester går bara ut på att optimera tekniken. Det gör mig stolt att vi åstadkommer skillnad på riktigt. Att vi gör saker som ingen annan gör. Och att jag själv verkligen kan bidra till det, säger Erik, ansvarig för forskning och utveckling.
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 20 januari. Urval och intervjuer sker med hänsyn till julledighet.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
