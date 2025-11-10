Projektledare med stark operativ ådra
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Tillväxt Helsingborg i Helsingborg
Vill du vara en nyckelspelare i att forma och etablera en lokal plattform som driver global tillväxt? Fokus ligger på att stärka etablerade små- och medelstora företag i Helsingborg.
Vi söker en projektledare med stark operativ ådra - en person som inte bara leder projektet framåt utan bygger upp och driver dess operativa kärna.
Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med praktiskt genomförande och innebär ett helhetsansvar för att skapa, strukturera och optimera den dagliga verksamheten. Du fungerar som projektets operativa motor - den som omsätter vision och strategi till effektiva arbetssätt, hållbara rutiner och mätbara resultat, och ser till att projektet fungerar som en välorganiserad och resultatorienterad enhet.
I rollen ansvarar du för att bygga den operativa strukturen, etablera processer, system och verktyg för planering, uppföljning och beslutsstöd, samt driva det dagliga arbetet så att resurser och leveranser koordineras effektivt. Du utvecklar och förbättrar arbetsflöden, säkerställer tydlig ansvarsfördelning, följer upp mål, tidplaner och budget, och löser operativa utmaningar längs vägen. Tillsammans med projektägare och styrgrupp översätter du strategi till konkret handling, bygger en hållbar arbetssätts- och teamkultur, och driver kontinuerlig förbättring för långsiktig framgång.
Kvalifikationer
Erfarenhet av projektledning eller operativ verksamhetsutveckling i roller som operations manager eller projektledare
Förmåga att leda samverkan över sektoriella gränser (näringsliv, offentligsektor, akademi, civilsamhälle)
Erfarenhet från näringslivet
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av EU-/ offentligt finansierade projekt
Kunskap om statsstöd och rapportering till EU
Erfarenhet av att skapa stödstrukturer riktad mot små- och medelstora företag
Verktyg som vi använder
Teamtailor, GetAccept, Microsoft 365, Copilot, HubSpot
Rekryteringsprocessen
Ansökan -> Lämplighetstest -> Intervju -> Arbetsprov -> Gruppintervju och feedback -> Referenskoll
Notera att slutkandidaten kommer behöva skicka in utbildningsbevis och arbetsgivarintyg
Startdatum: 1 februari 2026
Om Tillväxt Helsingborg
Tillväxt Helsingborg är en ideell stiftelse som sedan 2014 arbetar för att minska segregation och utanförskap genom att stärka små och medelstora företag i Helsingborg med omnejd. Vi erbjuder tillväxtstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda - ett segment som skapar majoriteten av nya jobb.
Vi är ett litet, engagerat team med högt tempo och stor passion för vårt uppdrag - att få fler i arbete och skapa bättre förutsättningar för företag att växa. Vår vardag är varierad, prestigelös och fylld av både strategiska möten och praktiska insatser. Vi sitter i kreativa lokaler på Mindpark i den gamla Tretornfabriken och arbetar med tillitsbaserade arbetstider. Så ansöker du
