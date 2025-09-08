Projektledare/Landsbygdsutvecklare
2025-09-08
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Vill du vara med i den fortsatta utvecklingen av kommunens orter och landsbygder? Går du dessutom igång på att samtala och samarbeta med både invånare och kollegor, så kan du vara den vi söker!
Utvecklingsavdelningen som tillhör kommunledningskontoret är en viktig aktör i arbetet med att skapa en hållbar tillväxt och attraktivitet i kommunen. Avdelningen består av två team, Team Hållbarhet och Team Digitalisering. Inom Team Hållbarhet, som denna tjänst är en del av, är vi tre medarbetare med ansvar för strategiska planerings- och hållbarhetsfrågor inom stads- och landsbygdsutveckling, infrastruktur, boendeplanering mm.

Arbetsuppgifter
Som projektledare/landsbygdsutvecklare planerar, utreder och driver du strategiska utvecklingsfrågor inom avdelningens ansvarsområden. Tjänsten har ett fokus på utveckling av mindre orter och landsbygder med tyngdpunkt på medborgardialog och medborgarbudget.
I arbetsuppgifterna ingår att samordna koncernövergripande projekt inom Nässjö kommun men även att samordna och driva utvecklingsprojekt tillsammans med föreningar, medborgare och andra externa aktörer. Du förväntas att självständigt kunna planera och utföra ditt arbete även om du förstås får stöd från erfarna kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom landsbygdsutveckling, samhällsbyggnad eller motsvarande.
Som person tror vi att du är prestigelös, öppen för förändring och anser att samverkan är bästa vägen till framgång. Vi förväntar oss att du trivs med att samverka med såväl interna som externa aktörer och även uppvisar goda samarbetsegenskaper och vilja att påverka på ett positivt sätt.
Du är strukturerad och strategisk och har en förmåga att se samband och helheten. Du är bra på att kommunicera i tal och skrift och kan föredra formella ärenden på ett bra sätt likväl som hålla igång en medborgardialog. Du är nytänkande och öppen för förändring men med stor förståelse för förändringsprocessers utmaningar. Digital mognad är ett måste för att vara i utvecklingens framkant. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt av att leda projekt och/eller processer.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Projektledare/Samhällsutvecklare
Karolina Haag Sjöberg 0380-51 80 42 Jobbnummer
