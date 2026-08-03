Projektledare inom undervattensstridssystem
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Nu söker vi en projektledare till enheten för undervattensvapen som vill vara med och forma framtidens undervattensstridssystem. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som projektledare inom undervattensvapenområdet får du en nyckelroll i att utveckla och driva projekt som stärker Sveriges marina försvarsförmåga. Här är du med och förverkligar tekniska lösningar som gör verklig skillnad både under ytan och långt bortom den. I rollen leder du projekt genom hela leveranskedjan, från behov och specifikation till upphandling, test, verifiering och leverans av avancerad materiel.
Du har ansvar för projektens ekonomi, planering och resurser och ser till att leveranserna håller hög kvalitet och möter verksamhetens krav. Det här är ett uppdrag för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhet och ledarskap. Som projektledare ansvara du också för kommunikationen med flera kontaktytor, såväl internt som externt. Du får frihet att påverka, utrymme att tänka nytt och stöd av ett erfaret team som delar ditt engagemang för utveckling och innovation. Tillsammans skapar ni hållbara och högteknologiska lösningar som bidrar till att skydda Sveriges intressen både nu och i framtiden.
Tjänsten är placerad i Stockholm och resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har Civil- eller högskoleutbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det också nödvändigt att du har några års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som ingenjör. Tjänsten ställer även krav på god förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska och engelska.
Det är meriterande om du projektledarutbildning och kunskap om hur man leder projekt enligt vedertagen metod, t.ex. PMI. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kravställning, kravhantering och systemarbete (systems engineering). Har du tidigare erfarenhet av att samordna och leda projekt ser vi det som en fördel. Vi ser också positivt på om du har arbetat med offentlig upphandling eller annat avtalsarbete samt om du har erfarenhet från försvarssektorn.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och tar egna initiativ. Rollen ställer också krav på att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete samt är mål och resultatorienterad.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på enheten för undervattensvapen inom vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Peter Bergkvist via FMV:s växel: 08-782 4000 eller på peter.bergkvist@fmv.se
. Kontakta Emma Hellström på emma.hellstrom@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10018340